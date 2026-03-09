Оператор может находиться на расстоянии 30-60 километров от беспилотника, которым управляет.

На фронте растет количество российских ударных БПЛА типа "Молния", которые работают на неизвестной частоте, и поэтому им трудно противодействовать, рассказал специалист по военным радиотехнологиям и советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

По его словам, заметно растет не только количество "Молний", но и ударных и разведывательных дронов. Участились запросы от военных о том, почему украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не всегда эффективно противодействуют именно "Молнии".

Как пояснил Бескрестнов, средства радиоэлектронной разведки (РЭР) способны хорошо фиксировать сам беспилотник, ведь во время полета он передает видеосигнал, который можно обнаружить в эфире. Однако неизвестно, на какой частоте осуществляется управление дроном. Дело в том, что "Молния" только принимает команды от оператора и не передает ответный сигнал. Из-за этого определить канал управления чрезвычайно сложно.

"Мы не знаем, на какой частоте происходит управление "Молнией". Частота может быть любой от 150 МГц до 2800 МГц. Давить всю полосу на большие расстояния невозможно, а куски полосы наугад - бессмысленно. Что нам может помочь? Поиск и детекция сигналов от пульта, тогда мы понимаем, что нужно подавлять", - заявил "Флеш".

Однако, добавил специалист, в случае с "Молнией" оператор может находиться на расстоянии 30-60 километров. Из-за этого средства РЭР плохо обнаруживают сигналы пульта, "анализируя просто спектр визуально, ведь LoRa может работать на уровне шумов".

Ситуацию осложняет и то, что одновременно на фронте работает огромное количество FPV-дронов, каждый из которых управляется отдельным оператором.

"То есть мы видим хаос из частот, и найти в нем тот самый пульт сложно", – пояснил Бескрестов.

Впрочем, по его словам, ситуация не безнадежна. В таких условиях большую роль играют опыт, интуиция и координация между операторами РЭБ. Благодаря этому определенную часть дронов "Молния" все же удается подавлять.

Кроме того, подобная проблема существует и у противника: российские силы сталкиваются с такими же трудностями, пытаясь бороться с украинскими ударными беспилотниками.

Переориентация "Шахедов"

Напомним, что ранее Сергей Бескрестов рассказал, что из-за эффективного уничтожения "Шахедов" над населенными пунктами Украины, россияне решили переориентироваться. В частности, противник начал активнее бить ими по позициям ВСУ на линии фронта. Таким образом, враг решил: чтобы не терять такие ударные дроны в тылу, атаковать ими линию фронта на глубину до 20 км.

