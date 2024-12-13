По мнению Роскомнадзора, существует угроза использования Viber "в террористических и экстремистских целях".

Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала доступ к мессенджеру Viber на территории России. Об этом сообщают росСМИ.

В ведомстве отметили, что мессенджер заблокирован якобы в связи с нарушением требований, "выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

В то же время, по данным российских журналистов, распространение запрещенного контента в Viber не регулируется. При этом, по словам депутата Госдумы Антона Немкина, штраф мессенджера из-за нарушения российского законодательства превысил 1,8 миллиона рублей.

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Добавим, что штрафы на Viber были наложены за якобы распространение ложной информации и отказ ее удалить.

Запрет соцсетей в РФ

Как сообщал УНИАН, в октябре РФ заблокировала работу социальной платформы Discord на подконтрольной РФ территории. Это сорвало работу многих российских военных, которые использовали платформу в проведении операций на фронте.

Ранее в России начали блокировать доступ к YouTube. Уже в августе в РФ и временно оккупированном Крыму сервис перестал работать.

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