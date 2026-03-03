Даже в пост можно приготовить аппетитный борщ.

Украинская кухня настолько гениальна, что даже постный борщ без мяса получается аппетитным. Такой вариант блюда простой и быстрый в приготовлении, бюджетный и полезный для фигуры. Все овощи в нем идеально соединяются друг с другом, обогащая бульон витаминами.

Мы рассказали, как готовится наваристый постный борщ - рецепт понравится не только верующим, но и просто любителям легких супов. Для большей сытности в стандартное блюдо можно добавить рыбу или грибы. Эти продукты не нарушают пост и при этом придают интересный вкус.

Классический постный борщ украинский

Этот вариант супа готовится всего за 20-30 минут, поскольку нам не нужно варить мясо на бульон. В остальном борщ постный не сильно отличается от традиционного.

Ингредиенты понадобятся следующие:

два картофеля;

одна морковь;

одна луковица;

две маленькие свеклы;

половина кочана капусты;

две столовые ложки томатной пасты;

два зубчика чеснока;

один лавровый лист;

две столовые ложки подсолнечного масла;

сахар, соль и специи на ваше усмотрение.

Все овощи промойте и почистите. Нарежьте картошку и лук кубиком, мелко порубите капусту, морковь и свеклу крупно натрите, а чеснок пропустите через пресс. В большую кастрюлю с водой выложите картофель и лавровый лист. Поставьте вариться на небольшой огонь на 20 минут - за это время мы приготовим зажарку.

В сковороде разогрейте масло. Выложите на горячую поверхность лук и морковь. При частом помешивании жарьте 5 минут. Затем всыпьте свеклу и чеснок. При минимальном огне тушите овощи еще около 7 минут. Затем влейте в сковороду пару ложек бульона из кастрюли, добавьте томатную пасту, соль, перец, тушите еще 3 минуты.

Овощную зажарку высыпьте в борщ. Туда же отправьте капусту. Варите все вместе около 5 минут и выключите огонь. После этого блюдо готово, но оно станет вкуснее, если дать немного настояться. Также можно приготовить постный борщ с фасолью из банки - для этого вместе с капустой закладываем в кастрюлю консервированные бобы.

Постный борщ с грибами и фасолью

Этот способ почти повторяет предыдущий, однако бульон готовится на грибах. Готовое блюдо получается наваристым и аппетитным, с приятным лесным ароматом.

Для приготовления возьмите те же ингредиенты, что и в предыдущем рецепте. Также понадобится 100 граммов свежих или замороженных, либо 50 граммов сушеных грибов. Желательно использовать лесные виды - они более ароматные, но можно взять и магазинные шампиньоны.

Если вы готовите суп на сушеных грибах, то замочите их в холодной воде на пару часов или на ночь. В этой же жидкости поставьте их на огонь и варите около 80 минут, снимая шумовкой пену. Затем процедите бульон шумовкой и далее готовьте блюдо по предыдущему рецепту. Сами отваренные грибы нарежьте и добавьте в кастрюлю одновременно с консервированной фасолью в конце варки.

Постный борщ с грибами в свежем или замороженном виде готовится так: лесные дары нужно нарезать и обжарить в сковороде с маслом около 5 минут. На этом же масле затем тушатся остальные овощи для зажарки. А грибы добавляются в бульон вместе с заправкой и консервированной фасолью.

Постный борщ с килькой в томате

Этот рецепт довольно специфичный, но его любителей немало. Некоторые украинцы даже считают рыбный вариант блюда вкуснее мясного. Не обязательно готовить постный борщ с килькой - подойдет также любая другая консервированная рыба в томатном соусе.

Возьмите такие ингредиенты:

две картошки;

одну морковь;

один лук;

одну свеклу;

сто пятьдесят граммов кильки в томате;

половину головки капусты;

полстакана фасоли;

одну столовую ложку томатной пасты;

три столовые ложки масла;

соль, перец, приправы по вкусу.

Фасоль заранее замочите в воде на 4-8 часов. После чего варите 1 час на слабом огне конфорки. Добавьте нарезанный кубиком картофель и готовьте еще 10 минут. Затем нашинкуйте капусту, всыпьте в бульон и варите еще 5 минут.

Пока одни овощи варятся, из других готовим заправку. Порежьте кубиком лук и соломкой морковь. На сковороде с маслом обжарьте их 3 минуты. Добавьте натертую свеклу и томатную пасту, и готовьте еще 5 минут. Выложите зажарку, а также рыбу в томате в кастрюлю. Варите все вместе около 5 минут и выключите огонь.

Готовые постный борщ с фасолью и килькой посыпьте зеленью и доведите приправами до идеального вкуса.

