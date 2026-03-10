Высокий, как жираф, и виден из космоса: в Тихом океане ученые нашли 'подводного гиганта'

Исследователи заявили, что сделать открытие такой значимости - это высшая мечта.

В 2024 году исследователи National Geographic Pristine Seas обнаружили на Соломоновых островах одну из крупнейших в мире колоний кораллов. Она была настолько огромной, что сперва команда подумала, что это затонувший корабль, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что два года назад исследователи обнаружили огромный коралл Pavona clavus. Они собирались покинуть Соломоновы острова на следующее утро, но решили остаться, чтобы снова погрузиться под воду и измерить коралл.

"Мы изменили наш график и собрали научную команду из примерно 12 человек, чтобы спуститься и задокументировать этот гигантский коралл. За более чем 30 лет, которые я занимаюсь исследованием коралловых рифов, я никогда не видел ничего столь массивного и впечатляющего. Это действительно потрясающе", - рассказал Эрик Браун, ведущий эксперт по кораллам, член экспедиционной команды Pristine Seas.

Исследователи выяснили, что коралл имеет ширину 34 метра и длину 32 метра, а его высота составляет 5,5 метра. Это одна из крупнейших отдельных колоний в мире. Эксперты оценивают возраст этой колонии кораллов примерно в 300 лет.

"Сделать открытие такой значимости - это высшая мечта каждого ученого и исследователя", - заявил руководитель экспедиции Пол Роуз.

В издании напомнили, что коралловые полипы - это крошечные животные, родственные медузам. Личинки кораллов оседают на дне моря и превращаются в полипов, которые размножаются, образуя генетически идентичные полипы. Тысячи таких полипов вместе могут образовать колонию, которая функционирует как один организм.

В Мексике на берег вынесло редких "рыб Судного дня"

Ранее на побережье города Кабо-Сан-Лукас в Мексике обнаружили сразу две редких глубоководных рыбы, которых также называют "рыбами Судного дня". Отмечается, что это редкие глубоководные обитатели океана, которые обычно живут на значительных глубинах и почти никогда не появляются у поверхности. Именно поэтому обнаружение двух таких рыб в одном месте вызвало значительный интерес.

На видео, которое сначала появилось в Instagram и было опубликовано пользовательницей Моникой Питтенджер, видна длинная лентообразная рыба, беспомощно шевелящаяся на берегу. После того, как первую рыбу удалось вернуть в море, люди пошли дальше по пляжу и заметили еще одну.

