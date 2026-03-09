Православный праздник сегодня в народе прозвали Василисин день.

10 марта по новому календарю Православной церкви Украины вспоминают мученика Кодрата и его учеников, пострадавших за христианскую веру. Этот день имеет свои особые традиции, приметы и запреты - рассказываем, что принято делать в эту дату, чего стоит избегать, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

По новому церковному календарю 10 марта православные вспоминают мученика Кодрата и его учеников. Согласно старому календарю их будут почитать 23 марта.

Кодрат жил в III веке. Это было время, когда на христиан устраивали гонения и требовали отказаться от веры.

Кодрат рано остался сиротой и вырос в пустыне. Там он познакомился с христианами и принял их веру. Со временем Кодрат выучился и изучил врачебное дело. Вместе со своими друзьями и учениками - Киприаном, Дионисием, Анектом, Павлом, Крискентом и другими – Кодрат часто проводил время в пустыне.

Во времена правления императора Декия Кодрата и его сподвижников схватили и бросили в тюрьму. Всех пытали и требовали отречься от веры, но безуспешно – те остались тверды в своих убеждениях. Тогда мучеников было решено бросить на растерзание диким зверям: ко всеобщему удивлению животные не причинили вреда мученикам. Тогда их всех казнили. Вслед за мужчинами добровольно приняли страдания и многие благочестивые женщины, среди которых была Василисса Коринфская.

Кого еще почитают сегодня по новому стилю: мученика Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и других и преподобную Анастасию.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю 10 марта чтят святителя Тарасия, патриарха Константинопольского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также какие традиции и запреты связаны с датой.

Традиции дня, чего нельзя делать сегодня

В этот день с молитвами обращаются к святой мученице Василиссе, память которой также совершается сегодня. У нее просят помощи в выздоровлении после тяжелых болезней, защиты дома и семьи от наводнений и весенних паводков.

В народе день прозвали Василисин. По поверьям, святая Василисса управляет весенними водами, "помнит" ручьи и видит то, что скрыто от других. Поэтому главной приметой этого дня считается вода и все, что с ней связано.

10 марта считается благоприятным временем, чтобы наводить порядок в доме. Существует давний обычай зажигать сегодня лампаду или свечу и окроплять дом святой водой. В частных домах также занимаются весенними хозяйственными делами, копают канавки вокруг дворов, чтобы защитить хозяйство от возможных паводков. Особое внимание нужно уделить колодцам - источникам чистой воды.

В эту дату мужчины часто отправляются на рыбалку – считается, что в это время рыбы в водоемах много и улов может быть особенно удачным. Ранее мы публиковали лунный календарь рыбака на март с удачными и неудачными днями.

В церковный праздник 10 марта не следует ссориться, завидовать, желать зла и предаваться излишествам в еде - продолжается Великий пост.

Существуют и народные запреты на Василисин день:

нельзя отказывать нуждающимся в милостыне, чтобы не навлечь себе финансовые трудности;

не следует употреблять алкоголь - притянете неприятности;

нельзя говорить плохо об умерших, особенно о родственниках;

Также согласно народным приметам, в Василисин день стоит быть особенно осторожными с напитками: считается, что если случайно пролить чай или воду, то вместе с ними из дома могут "утечь" деньги и удача.

О чем говорят приметы 10 марта

По погоде этого дня можно узнать, какой будет весна и будущий урожай:

туман утром выпал - к хорошему урожаю пшеницы и льна;

облака быстро бегут по небу - будет тепло, но с дождями;

ветер холодный - год может быть неурожайным;

прилетели журавли - весна будет теплой.

С Василисиного дня начинаются первые весенние грозы, а туман в этот день "съедает" остатки зимнего снега.

