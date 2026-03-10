В Днепре из-за атаки РФ повреждены 8 многоэтажек: в ОВА сообщили о пострадавших

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них есть 12-летний мальчик.

В понедельник, 9 марта, в Днепре примерно в 23:00 началась российская дроновая атака. Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа в Telegram сообщил о повреждении многоэтажных домов и здания банка.

"Россияне атакуют Днепр. Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка", - говорится в сообщении.

Также Ганжа сообщил, что известно о двух пострадавших. Позже он добавил, что 29-летняя женщина госпитализирована, ее состояние медики оценили как средней тяжести. По его словам, 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

Через несколько минут стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал 12-летний ребенок.

"Среди пострадавших 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - поделился глава Днепропетровской ОГА.

Также он сообщил, что количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

По состоянию на 01:39 вторника, 10 марта, известно о 10 пострадавших, им всем медики оказывают необходимую помощь.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что повреждено не менее восьми многоэтажек, в домах разбито несколько сотен окон.

"В Днепре в результате очередной российской атаки повреждено не менее восьми многоэтажек. В домах разбито несколько сотен окон. Детали о других возможных повреждениях выясняем. На месте развернут палатку для приема обращений от пострадавших", - заявил Филатов.

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 9 марта, Россия атаковала боевым вражеским дроном Индустриальный район Харькова. По состоянию на вечер понедельника известно о пяти пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что повреждено остекление двух многоэтажных домов и 7 автомобилей, еще два авто загорелись.

Также мы писали, что в ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Харькове новой ракетой "Изделие 30". В результате вражеского удара разрушен подъезд дома с первого по пятый этаж. Атака РФ унесла жизни более 10 человек. В украинской разведке сообщили, что ракета "Изделие 30" имеет дальность до 1500 км и боевую часть весом около 800 кг. Ее могут запускать со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

