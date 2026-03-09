В компании Fire Point заявили, что увеличивают боевую часть дронов FP-1 и FP-2.

Украинская оборонная компания Fire Point модернизирует беспилотные ударные аппараты семейства FP-1 и FP-2, которые применяются для атак в глубину России, рассказал в интервью каналу АрмияTV главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.

"Мы переделываем FP-2, и он будет нести значительно большую боевую часть на то же расстояние", - сказал он. По его словам, модернизированный дрон сможет нести боевую часть массой 158 кг, а на сегодняшний день это 105 кг, на большее расстояние. Он добавил, что увеличить дальность полета и массу боевого заряда позволило перенесение топливного бака в крыло.

Также он рассказал, что модернизированные FP-1 будут залетать вглубь РФ на более 1000 км и смогут нести 105 кг боевой части, а сейчас – 60 кг.

Штилерман сказал, что они работают над тем, чтобы снизить цену изделий, отказываясь от некоторых дорогостоящих комплектующих. В частности, научили дроны автоматически ориентироваться на местности и оборудовали дешевыми ночными камерами.

"Это позволит летать без GPS и точно попадать в цель", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой во время открытого диалога с компанией Fire Point отмечал, что дроны FP-1 компании Fire Point являются наиболее эффективным средством поражения стратегических объектов на территории России.

Он сказал, что, по заключению специалистов Генерального штаба, дрон Fire Point FP-1 внес наибольший вклад в поражение и уничтожение десятков российских нефтеперерабатывающих заводов, что стало трендом лета и осени 2025 года.

Эти дроны были эффективны, в частности, в поражении Рязанского, Саратовского, Новокуйбышевского и Волгоградского НПЗ.

