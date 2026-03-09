Ростислав Силивакин говорит о необходимости изменений в порядке прохождения ВЛК и качественной оценке мобилизованных.

Механизированные бригады должны получать для пополнения от 200 до 300 человек ежемесячно, но пока к ним направляют гораздо меньше мобилизованных, рассказал в интервью "Новинарне" комбриг 66 отдельной механизированной бригады Ростислав Силивакин.

"Нам дают на порядок меньше, чем необходимо для того, чтобы создать стабильные ротационные условия выполнения задач на переднем крае, чтобы наращивать боевой потенциал и способности к проведению наступательных действий. А подразделениям необходимо проводить наступательные действия, как минимум для того, чтобы перехватить у противника инициативу, развиваться и поддерживать высокий боевой дух", - рассказал он.

В то же время он отметил положительные изменения в комплектовании бригад за последний год. Он видит системность и стабильность поступления личного состава месяц за месяцем.

"Это позволило качественно организовать подготовку этих людей. В 2024 году было так, что в один месяц мог вообще не поступать личный состав на пополнение, а на другой месяц он поступал, но не было времени на качественную подготовку. Приходилось гораздо быстрее применять молодое пополнение", - сказал комбриг.

Он рассказал, что новоприбывший личный состав имеет минимум 7 дней для адаптационной подготовки и полтора месяца для прохождения БЗВП. Это, по его мнению, позволило уменьшить количество СЗЧ.

"Почти исчезли отказы от выполнения боевых задач по таким причинам, как страх или отсутствие мотивации. Количество отказчиков, дезертиров и так называемых СЗЧшников, по сравнению с 2024 годом, уменьшилось минимум в 5 раз. Если в 2024 году отказчиков были десятки, то в 2025 году - один-два случая в месяц. Или вообще не бывает таких случаев", - подчеркнул он.

Отдельно он отметил качество прохождения военно-больничных комиссий, отметив, что бывают случаи, когда "личный состав по состоянию здоровья не может исправно выполнять задачи".

"Например, прибывали военнослужащие без пальцев с припиской "годен", с грыжами, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они накапливаются, мы изо всех сил пытаемся им найти хоть какое-то применение. Хотелось бы, чтобы к нам прибывали физически здоровые люди. Но, видимо, это невозможно с нашими путями мобилизации", - отметил командир бригады.

Он подчеркнул, что существует необходимость изменить порядок прохождения ВЛК и проводить качественную оценку пригодных и непригодных.

Изменения в ротациях на переднем крае

Напомним, что заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса прогнозирует улучшение ситуации с ротацией военных на передовом крае весной. Он связал это с выходом на стабильность программы по пополнению бригад.

