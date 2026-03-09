'Я никогда не видела подобного': в Мексике на берег вынесло редких 'рыб Судного дня'

В народных поверьях появление таких рыб связывают с будущими землетрясениями или цунами.

На побережье города Кабо-Сан-Лукас в Мексике обнаружили сразу две редких глубоководных рыбы, которых также называют "рыбами Судного дня".

Об этом пишет NewsWeek. На видео, которое сначала появилось в Instagram и было опубликовано пользовательницей Моникой Питтенджер, видна длинная лентообразная рыба, беспомощно шевелящаяся на берегу.

Отмечается, что это редкие глубоководные обитатели океана, которые обычно живут на значительных глубинах и почти никогда не появляются у поверхности. Именно поэтому обнаружение двух таких рыб в одном месте вызвало значительный интерес.

По данным журнала Surfer, этот вид обычно обитает на глубине около 1000 метров. А в народных поверьях появление таких рыб связывают с будущими землетрясениями или цунами. В то же время ученые отмечают, что никаких доказательств того, что эти животные могут предсказывать природные катастрофы, не существует.

Что произошло на пляже в Мексике

Вышеупомянутое видео было опубликовано в марте этого года. На кадрах видны люди, собравшиеся возле одной из рыб, оказавшейся на берегу, в то время как вторая еще находилась на мелководье неподалеку. Одна из женщин наклонилась и начала осторожно толкать рыбу обратно в море. К ней присоединились и другие отдыхающие.

По словам Питтенджер, сначала она заметила вдали что-то яркое, блестевшее на солнце.

"Когда мы подошли ближе, то увидели нечто совершенно необычное. Мы подумали: такого просто не может быть", – рассказала она.

Женщина также вспомнила, что ее сестра очень чувствительно реагирует на любые страдания животных, поэтому сразу бросилась помогать рыбе вернуться в воду. Вместе с ней это сделала и маленькая девочка.

"Вокруг стояло много людей, но никто не знал, что это за существо. Не каждый день увидишь такую рыбу, поэтому многие просто колебались", – пояснила она.

После того, как первую рыбу удалось вернуть в море, люди пошли дальше по пляжу и заметили еще одну. Сестра Питтенджер снова помогла протолкнуть ее обратно в воду.

По словам очевидцев, встреча с глубоководной рыбой произвела очень сильное впечатление.

"Это было как сцена из фантастического фильма. Я никогда раньше не видела ничего подобного. Помню, как подумала: неужели это действительно происходит?" – сказала Питтенджер.

Рыба Судного дня – другие новости

Напомним, в конце 2025 года в заливе Монтерей (Калифорния, США) дайвер Тед Джуда во время обычного погружения наткнулся на чрезвычайно редкое морское существо, которое в народе часто называют "рыбой Судного дня".

Морские биологи подтвердили, что это – молодая особь короля лосося – ленточной рыбы, которая обычно обитает на глубинах до 900 метров. Как рассказал Джуди, рыба появилась буквально через несколько секунд после того, как он погрузился в воду.

