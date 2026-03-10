10 марта у украинцев есть сразу два повода отпраздновать.

Дата 10 марта особенна для нашей страны, ведь мы отмечаем не один праздник сегодня в Украине, а сразу два. По народным верованиям день считается очень удачным для рыбалки, поэтому его рекомендуется провести за удочкой. А верующие люди вспоминают известную мученицу, защитницу от тяжелых болезней.

Какой сегодня праздник в Украине

День памяти Тараса Шевченко проводится ежегодно 10 декабря, поскольку именно в эту дату умер легендарный Кобзарь. В честь события украинцы проводят литературные вечера, выставки и конкурсы выразительного чтения поэзий великого творца. А также вспоминают, какой неординарной и окутанной мифами личностью был Тарас Шевченко.

Есть еще один повод отпраздновать - День гимна Украины. Песенный государственный символ нашей страны был исполнен в это число 1865 года в польском Пшемысле. Слова пророческой для украинского народа песни написал тогда еще молодой поэт Чубинский Павел, а хоровое музыкальное сопровождение придумал композитор Вербицкий Михаил.

Какой сегодня церковный праздник

В новом стиле 10 марта в православных церквях совершаются богослужения в память о священномученице Василиссе Коринфской, а также учителя Божьего слова Кодрата и его учеников Дионисия, Киприана, Павла и многих других. По старому стилю вспоминают патриарха Константинополя святого Тарасия.

Понимание того, какой сегодня праздник церковный, определяет тематику молитв этого дня. У святой Василисы просят исцеления болезней, особенно тяжелых и хронических, а также молятся о защите дома от всяческих природных бедствий.

Какой сегодня праздник в мире

10 марта на планете отмечается День женщин-суддей. Выбирая судейскую профессию, многие представительницы женского пола сталкиваются с дискриминацией общества. Поэтому в их поддержку было основано отдельное мероприятие.

Также известны следующие международные праздники сегодня - День волынки, День Марио, День париков и День невероятного.

Какой сегодня праздник в народе

Чтобы предсказать будущую погоду, приметы рекомендуют обратить внимание на небо и поведение птиц:

дрозды начали петь - заморозки окончательно прошли;

вороны начали строить гнезда - стоит ждать оттепели;

если облака плывут против ветра, то будет холодная ночь;

дует холодный ветер - к неурожаю.

Как гласят древние верования, очень удачен сегодня праздник для рыбной ловли, поскольку рыба сейчас находится близко к поверхности воды. Также в этот день рекомендуется заняться уборкой и окропить дом священной водой. Такой же жидкостью стоит полить землю на огороде.

Что нельзя делать сегодня

Главный запрет дня касается употребления спиртного - даже небольшое количество выпитого серьезно навредит душе. Также в праздник 10 марта не говорят плохие вещи об умерших родных и не отказывают в милостыни тем, кто обратился за помощью.

