Ночные кошмары могут предупреждать о болезнях еще до появления симптомов, – ученые

Вероятно, мозг способен фиксировать биологические изменения в то время, пока очевидных проявлений болезни еще нет.

Странные или тревожные сны могут быть ранним сигналом того, что в организме начинает развиваться болезнь. Такую гипотезу выдвигают исследователи сна, которые считают, что мозг способен реагировать на малейшие изменения в организме и отражать их в сновидениях. Об этом пишет DailyMail.

По мнению психологов, иногда так называемые "предвестниковые сны" возникают на ранних стадиях болезни, когда мозг уже фиксирует биологические изменения, но человек еще не испытывает никаких симптомов.

Профессор психологии и специалист по исследованию сна Патрик Макнамара из Медицинской школы Бостонского университета объяснил, что мозг постоянно отслеживает сигналы от внутренних органов. По его словам, организм может посылать едва заметные внутренние сигналы еще до появления симптомов инфекции или другого заболевания. Во время REM-фазы сна – этапа, когда человек видит сны, – мозг обрабатывает эту информацию.

Видео дня

"Считается, что эти сигналы обрабатываются в паралимбических областях мозга, в частности в миндалине, которая играет ключевую роль в выявлении угроз, когда мы не спим. Если обнаруживается угроза, мозг может создавать символические или тревожные образы, отражающие нарушения внутри тела, даже если никаких диагностированных симптомов еще не появилось", - говорится в статье.

Макнамара говорит, что во время REM-сна мозг фактически "сжимает" и синтезирует информацию о состоянии организма, создавая своеобразный снимок того, что происходит внутри тела.

Идея имеет давнюю историю

Издание отметило, что связь между снами и болезнями упоминалась еще тысячи лет назад. В Древней Греции люди посещали специальные храмы - асклепионы, где выполняли ритуалы и спали в надежде получить исцеляющий сон.

Однако современные научные объяснения этого явления только начинают формироваться. Теоретическую работу Макнамары, опубликованную в научном журнале Frontiers в 2025 году, считают одной из первых попыток описать возможный биологический механизм, объясняющий, как сны могут предшествовать развитию болезней.

Что говорит наука

Наиболее убедительные данные пока получены из исследований неврологических заболеваний. В частности, исследование 2017 года с участием более 1200 человек с расстройством поведения во время REM-сна показало, что через 12 лет после появления этого расстройства 73% участников получили диагноз болезнь Паркинсона или деменция.

Обзоры других исследований также свидетельствуют, что изменения в снах могут предшествовать различным недугам, среди которых болезни желудочно-кишечного тракта, легочные, гинекологические, стоматологические болезни и артрит.

Небольшое исследование 2015 года также показало, что перед диагностированием рака молочной железы некоторые женщины видели необычные сны. В 83% случаев участницы отмечали, что эти сны были значительно ярче и интенсивнее, чем обычные.

По словам Макнамары, продромальные сны могут появляться не только перед серьезными заболеваниями.

"Мы говорим не только об опасных для жизни болезнях. Такие сны могут возникать даже перед простудой или гриппом", – рассказал он.

Какие сны могут быть сигналом

Исследователь также назвал определенные повторяющиеся мотивы, которые могут быть связаны с такими сигналами организма.

"Один из них заключается в том, что кто-то проявит необоснованную агрессию по отношению к сновидцу. Это может показаться необычным, но это метафорический сигнал тела. Другим сильным сигналом является появление незнакомцев мужского пола, которые ведут себя несколько угрожающе", - говорит Макнамара.

Такие образы, утверждает он, могут быть символической реакцией мозга на опасность внутри организма.

Некоторые исследования также показали, что перед развитием болезней во сне могут появляться насекомые. Например, в исследовании 2022 года, в котором были проанализированы 2888 описаний снов людей, у которых позже диагностировали COVID-19, многие участники рассказывали, что за несколько дней до положительного теста им снились личинки или укусы змей.

Свидетельства людей

О подобных случаях также рассказала писательница и популяризатор темы сновидений Тереза Ченг, которая ведет рубрику Your Dreams Explained в телепрограмме Good Morning Britain. По ее словам, она получала много сообщений от людей, которые считают, что сны помогли им вовремя обнаружить серьезные проблемы со здоровьем.

"На протяжении многих лет я получила множество сообщений от людей, которые говорят, что сны спасли им жизнь", – отметила она.

Одна женщина, по словам Ченг, обратилась к врачу после того, как ей приснился сон, в котором мужчина показывал на ее грудь. После обследования у нее обнаружили рак третьей стадии.

Значение теории

Несмотря на такие факты, профессор Макнамара подчеркивает, что теория пока остается гипотезой и требует значительно больше исследований. Впрочем, в будущем она может найти практическое применение.

Одной из возможных сфер является мониторинг психического здоровья. Исследователи уже знают, что люди с суицидальными мыслями часто видят тревожные сны за несколько недель до попытки самоубийства. Исследование 2022 года с участием 89 пациентов показало, что 80% из них сообщали о необычных или измененных снах в месяц перед попыткой самоубийства.

Макнамара предположил, что в будущем пациенты с высоким риском могут использовать устройства с искусственным интеллектом, которые будут записывать и анализировать их сны, предупреждая врачей о возможной опасности.

В то же время он подчеркивает, что до практического использования этой идеи еще очень далеко.

"Пока у нас есть только теория. Нужны масштабные исследования, чтобы ее подтвердить", – подытожил ученый.

Другие новости о сне

Ранее УНИАН писал, что бессонница опаснее плохого питания, отсутствия физических упражнений или одиночества. По мнению ученых, важно ежедневно спать от 7 до 9 часов, ведь когда вы спите, "мозг очищается и промывается". В противном случае "мозг выглядит старше, чем вы есть на самом деле – кровоток меньше, и это усиливает воспаление".

Также мы писали, сколько нужно спать ночью. Некоторые ученые считают, что идея о том, что сон должен длиться восемь часов в сутки, – это своего рода миф, ведь разным людям нужно разное количество часов сна. Частично это обусловлено генетикой, а также возрастом и состоянием здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: