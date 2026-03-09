10 марта в Киеве будет один из самых теплых дней недели

Температура в столице поднимется до роскошных +15°.

10 марта погода в Киеве порадует весенним теплом и солнцем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается около +3°, а днем воздух прогреется до +15°, что сделает вторник одним из самых теплых дней текущей недели. Ожидается практически безоблачная погода с большим количеством солнца. Без осадков.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 755-758 мм ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Ровно завтра небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Тернополе 10 марта ночью 0°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +16°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Виннице завтра будет 0°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+12°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+13°.

В Одессе 10 марта - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет0°, а днем +10°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, 0°...+14°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -1°, днем +14°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью0°, днем +13°.

