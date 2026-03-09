Украинцы массово скупают валюту: аналитик назвал причины

Дефицит наличной валюты на рынке фактически вырос вдвое.

В Украине резко вырос спрос на иностранную валюту среди населения, в частности на наличные доллары и евро. Среднесуточные объемы покупки наличной валюты выросли на 38% – до 103,6 млн долларов, что стало максимумом за последние 14 недель.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем посте на Facebook сообщил, что украинцы также начали больше продавать валюту, однако значительно медленнее: среднесуточные продажи выросли на 13% – до 62 миллионов долларов.

На этом фоне дефицит наличной валюты на рынке фактически удвоился. Если в конце февраля он составлял около 20 млн долларов в сутки, то в первую неделю весны (2–5 марта) вырос до 41,5 млн долларов. Это максимальный уровень дефицита за 19 недель.

Аналитик объясняет, что такую динамику могли вызвать сразу несколько факторов. Во-первых, статистика могла частично измениться из-за уточнения данных банками и обменниками в начале нового месяца, когда к отчетности добавляются скорректированные операции.

Во-вторых, на спрос могли повлиять спекуляции относительно потенциальной нехватки наличной валюты после инцидента с инкассаторами украинского "Ощадбанка" в Венгрии. Речь идет о 45 млн долларов и 35 млн евро наличными, которые перевозились инкассаторами.

По словам эксперта, такая сумма сопоставима примерно с 11% всей наличной валюты, ввезенной в Украину в январе.

"Если представить, что "Ощадбанк" должен сейчас выдать наличную валюту на такую сумму клиентам, а ее нет, это действительно может ситуативно поднять спрос именно на наличные", - отметил Шевчишин.

Кроме того, по его словам, на настроения населения повлияли рост цен на топливо и усиление инфляционных и девальвационных ожиданий.

"Рост стоимости доллара выше 44 грн включил самоусиление от дополнительного спекулятивного спроса желающих успеть "вскочить в последний вагон поезда", - добавил аналитик.

При этом повышенный спрос фиксируется и на безналичную валюту. За первые четыре дня марта среднесуточные объемы покупки достигли 35,9 млн долларов, что стало максимумом с января 2024 года.

В то же время продажа безналичной валюты населением оставалась стабильной - около 17 млн долларов в сутки. Из-за этого дефицит по таким операциям вырос почти до 19 млн долларов ежедневно, что стало самым высоким показателем за два года.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,90 гривни за доллар. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 марта - 43,81 грн/долл.). При этом официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,71 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что до 15 марта курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,5-43,35 гривни на межбанке и 42,5-43,5 гривни на наличном рынке.

