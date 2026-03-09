Правительство готовит новую программу поддержки украинцев из-за безумного роста цен на топливо

Свириденко также пообещала обеспечить бесперебойное наличие топлива на заправках.

Кабинет министров работает над мерами поддержки для тех украинцев, которые больше всего нуждаются в помощи из-за значительного роста цен на топливо. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

"Министр экономики Алексей Соболев вместе с Министерством финансов и Министерством энергетики прорабатывают возможные модели поддержки для тех категорий потребителей, которые больше всего будут нуждаться в помощи в связи с существенным ростом цен на нефтепродукты", – сообщает Свириденко.

Правительство пообещало обеспечить бесперебойную поставку топлива. А государственная "Укрнафта", по словам премьера, будет выполнять роль "ориентира справедливой цены на рынке".

"Контролирующие органы, в частности Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба, должны осуществлять надлежащий мониторинг ценовой ситуации и реагировать на случаи возможных спекуляций на рынке. В то же время важно обеспечить, чтобы их работа не создавала необоснованного давления или препятствий для добросовестного бизнеса", - отметила премьер.

Цены на топливо и ситуация в экономике – последние новости

В результате боевых действий США против Ирана стоимость топлива на украинских АЗС продолжает расти. Так, средняя цена дизеля составляет 71,60 грн/л. Премиум-бензин марки А-95 стоит 72,58 грн/л. Обычный 95-й продают в среднем по 69,02 грн/л.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупреждает, что подорожание энергоносителей всего на 10% до конца года будет иметь тяжелые последствия для всей мировой экономики. Это замедлит экономический рост и вызовет инфляцию в пределах 40 базисных пунктов.

