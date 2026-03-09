Американец купил электромобиль Tesla со скидкой 92% и смог починить его всего за $80

В дилерском центре Tesla сообщили мужчине, что ремонт электромобиля обойдется в 5500 долларов, но он нашел другое решение.

Американец купил электромобиль Tesla Model S P90D всего за 10 300 долларов, что примерно на 92% меньше первоначальной цены этой модели. Удивительно, но ему удалось исправить главную механическую проблему этого авто всего за 80 долларов, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Samcrac решил купить электрокар Tesla Model S P90D с пробегом. Мужчина заплатил за авто всего 10 300 долларов, а первоначальному владельцу этот автомобиль обошелся в 140 000 долларов.

Вскоре после покупки блогер заметил, что у электромобиля было несколько проблем. Главным дефектом был передний электромотор, который система Tesla не могла обнаружить. Он отвез автомобиль в ближайший дилерский центр бренда, где ему сказали, что для замены электромотора потребуется заплатить 5500 долларов.

Позже американец связался с другим YouTube-блогером, который ранее столкнулся с точно такой же проблемой. Как оказалось, всю проблему можно было решить с помощью датчика, который он купил за 70 долларов, а также крышкой инвертора, напечатанной на 3D-принтере.

В итоге мужчина получил исправный электромобиль всего за 10 380 долларов. Более того, исправление главной проблемы авто не заняло много времени.

Ранее автор YouTube-канала Rich Rebuilds решил купить Mitsubishi i-MiEV. Эту модель называют одним из худших электромобилей в мире.

Блогер купил электромобиль с пробегом 72 000 миль (115 873 км) 2011 года выпуска. Это не очень обнадеживающие цифры, учитывая плохую репутацию этого авто.

После зарядки электромобиля американец отправился в путь, где его преследовала тревога по поводу запаса хода. Он решил не включать кондиционер и фары, чтобы проехать как можно дольше.

Спустя некоторое время Mitsubishi i-MiEV начал перегреваться и терять мощность. Всего спустя 3 километра пути индикатор на приборной панели показал, что батарея почти разряжена.

