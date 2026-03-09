Почему смартфон дребезжит при встряхивании – и стоит ли переживать

Вы, возможно, удивитесь, но чаще всего это признак продвинутой камеры, а не поломки.

Иногда, если слегка потрясти смартфон, внутри можно услышать тихий дребезжащий звук. У многих возникает мысль, что в устройстве что-то сломалось или открутилось. На самом деле зачастую это нормальная особенность конструкции камеры, пишет HowToGeek.

Во многих современных смартфонах используется технология Optical Image Stabilization (OIS) – оптическая стабилизация изображения. Она помогает делать более четкие фото и видео.

Система работает так: внутри камеры находится подвижная линза или сенсор, которые могут немного двигаться. Когда вы держите телефон в руках, датчики движения (гироскоп и акселерометр) фиксируют дрожание, а стабилизация смещает линзу в противоположную сторону, чтобы компенсировать тряску.

Тем не менее у такой конструкции есть особенность: элементы стабилизации не закреплены жестко. При сильном встряхивании они могут слегка двигаться внутри модуля камеры. Из-за этого и появляется характерный дребезжащий звук.

Некоторые производители официально подтверждали это. Например, Samsung еще в 2022 году заявляла, что легкое дребезжание – нормальная особенность работы OIS и не влияет на качество работы камеры.

Как проверить, есть ли OIS в телефоне

Самый простой способ – посмотреть характеристики устройства:

на сайте производителя;

на страницах с техническими спецификациями смартфона.

Если в камере указана поддержка OIS, то легкий звук при встряхивании – абсолютно нормальное явление.

Когда стоит насторожиться

Если в телефоне нет OIS, а звук все равно слышен, это может означать, что внутри что-то ослабло. Например, винт, вибромотор или динамик.

В такой ситуации рекомендуется показать устройство мастеру, особенно если появились дополнительные симптомы – ухудшился звук, слабая вибрация или люфт кнопок.

