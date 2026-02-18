'Наследник': интересные факты о комедийном триллере с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли

Новая работа режиссера Джона Паттона Форда обещает стать самой громкой черной комедией сезона.

Готовы ли вы "обрезать" несколько веток на семейном древе, чтобы единолично получить наследство в 28 миллиардов долларов? Для главного героя чернокомедийного триллера "Наследник" (How To Make A Killing) от кинокомпаний A24 и Studiocanal ответ на этот вопрос однозначен – конечно, да! Осталось только выбрать способ...

УНИАН вместе с украинским дистрибьютором ленты, компанией Adastra Cinema, рассказывает, что нужно знать об этом ироничном и пропитанном черным юмором комедийном триллере, который выйдет в кинотеатрах Украины с 12 марта 2026 года.

О чем фильм

Главный герой фильма, который в украинском прокате проходит под название "Охотник за наследством", Беккет Редфеллоу, намерен вернуть многомиллиардное семейное состояние, в котором отказали его матери. Однако между ним и желанным наследством стоят семь высокомерных и избалованных родственников-богачей, которые даже не в курсе о существовании еще одного потенциального наследника...

Видео дня

История из "черного списка" лучших неснятых голливудских сценариев

Фильм "Наследник" совместного производства Великобритании и Франции вдохновлен легендарным британским фильмом 1949 года "Добрые сердца и короны" (Kind Hearts and Coronets) с Алек Гиннессом в главной роли.

Сюжет "Добрых сердец и коронок" рассказывает о Луи Д'Аскойне Мадзини – сыне женщины, от которой аристократическая семья отреклась из-за ее брака с простолюдином. После смерти матери мстительный Луи решил захватить семейное герцогство, убив восемь человек, стоявших перед ним в очереди на наследование титула. Номинированный на премию BAFTA, этот фильм 2005 года был включен в топ-100 лучших фильмов в истории по версии журнала Time.

Вдохновленный "Добрыми сердцами и коронами", режиссер и сценарист Джон Паттон Форд ("Преступница Эмили") написал свою версию этой истории, перенеся события в наше время, переименовав главного героя и уменьшив количество его потенциальных жертв с восьми до семи.

Сценарий Форда под названием "Ротшильд" в 2014 году вошел в так называемый "Черный список Голливуда" – ежегодную подборку лучших сценариев, которые уже написаны и представлены топам киностудий, но до сих пор не нашли воплощения. После этого сценарий все же взяли в работу: фильм должен был снимать режиссер Джон С. Бэйрд, а на главные роли планировали пригласить, в частности, Шайю ЛаБафа и Мела Гибсона. Впрочем, дальше планов дело тогда не пошло.

В 2023 году Форд самостоятельно взялся за девелопмент фильма по собственному сценарию – и вот наконец лента выходит в прокат.

В главных ролях – Глен Пауэлл и Маргарет Куолли

Хотя история разворачивается в мире американской элиты, съемки "Охотника за наследством" на самом деле проходили в Кейптауне (Южная Африка), где команда художников-постановщиков создала очень реалистичные роскошные поместья династии Редфеллоу.

Образ Беккета Редфеллоу в "Наследнике" воплотил один из самых востребованных молодых актеров современности Глен Пауэлл, известный по работам в ромкоме "Люблю тебя ненавидеть", экшне "Топ Ган: Мэверик", фильме-катастрофе "Смерчи", романтической черной комедии "Наемный убийца" и недавней экранизации романа Стивена Кинга "Бегущий человек".

Также в фильме снялась звезда "Субстанции" Маргарет Кволли, сыгравшая Джулию Стенвей, подругу детства и первую любовь Беккета.

В то же время Джессике Хенвик (Нимерия Сэнд из "Игры престолов", фильмы "Матрица: Воскрешение", "Достать ножи: Стеклянная луковица") досталась роль девушки главного героя Рут.

А многочисленных родственников – и потенциальных жертв – Редфеллоу сыграли Билл Кэмп ("12 лет рабства", "Игра Молли"), Зак Вудс (сериалы "Кремниевая долина", "Офис"), Тофер Грейс ("Интерстеллар", "Черный куклусклановец"), Эд Харрис ("Шоу Трумана", "Топ Ган: Мэверик", сериал "Мир Дикого Запада"), Бьянка Амато (сериалы "Хорошая жена", "Элементарно"), Шон Кэмерон Майкл (сериал "Черные паруса") и Раф Лоу – сын Джуда Лоу, который ранее снялся в главной роли в криминальной драме "Твист".

Могут ли деньги купить счастье?

Учитывая хладнокровное решение Беккета Редфеллоу избавиться от всех своих родственников, он может показаться настоящим монстром. Но не все так просто.

Когда мать главного героя Мэри умирает, обедневшая и одинокая, Беккет решает оправдать ее веру в то, что он предназначен для величия, несмотря на то, насколько злым ему придется стать, чтобы этого достичь. Безжалостно настроенный вернуть то, что, как всегда говорила Мэри, у него было украдено, Бекет разрабатывает убийственный план устранения семи родственников Редфеллоу, которые стоят между ним и его наследством. Но смогут ли эти деньги купить ему счастье?

По мере того, как наследники один за другим гибнут в серии изысканно причудливых "несчастных случаев", Бекет начинает все чаще об этом задумываться. А также ему нужно разобраться в отношениях со своей любящей девушкой Рут, для которой деньги ничего не стоят, и с все большим вниманием со стороны Джулии, кокетливой старой любви из прошлого, для которой они, безусловно, имеют очень большое значение...

"Эта лента фантастическая! – не сдерживает эмоций Глен Пауэлл. – Фильм действительно замечательный, и Джон Паттон Форд – прекрасный кинематографист. Не могу дождаться, когда люди увидят это кино".

Вас также могут заинтересовать новости: