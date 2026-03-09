'Война практически завершена': Трамп сделал громкое заявление об операции в Иране

На фоне слов американского лидера начали снижаться цены на нефть.

Война в Иране "практически завершена". Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в комментарии CBS News.

"Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет средств связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разбросаны по всей территории. Их дроны взрываются повсюду, включая места их производства. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле у них ничего не осталось", – сказал американский лидер.

По его словам, операция в Иране опережает график.

Заявление о возможном приближении конца войны на Ближнем Востоке уже повлияло на рынок нефти – цены на нее упали до 88 долларов.

Трамп о новом Верховном лидере Ирана

В то же время WSJ пишет, что американский президент допустил ликвидацию Моджтабы Хаменеи, нового Верховного лидера Ирана, сына Али Хаменеи. Это может произойти, если он не захочет уступить требованиям США по ядерной программе Тегерана.

В комментарии New York Post Трамп сказал, что "не доволен" избранием Хаменеи на пост лидера Ирана. Ранее риторика президента США была более жесткой – кандидатуру Моджтабы Хаменеи он называл "неприемлемой".

Война в Иране: вы могли это пропустить

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал оборонную миссию для разблокирования Ормузского пролива. Проход кораблей там закрыл Иран, что привело к росту цен на энергоресурсы по всему миру.

По данным аналитиков, за время операции США и Израиля против Ирана ближневосточная страна потеряла часть военных самолетов. В частности, были уничтожены два военно-транспортных самолета C-130 Hercules и один тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76.

