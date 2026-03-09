Нетипичный март для гривни: аналитик объяснил, почему доллар растет и что будет дальше

Рынок может быстро вернуться к привычной сезонной динамике, но уже на новых уровнях курса.

Март традиционно является периодом укрепления гривни, однако в 2026 году валютный рынок пока развивается по другому сценарию. Несмотря на это, в ближайшее время курс валют может стабилизироваться, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем посте на Facebook.

По его словам, обычно в марте гривня получает поддержку из-за сезонных факторов. Аграрии завозили валюту в страну для подготовки к посевной – на закупку топлива, удобрений, запчастей и выплату зарплат. Кроме того, в этот период снижается потребность в импорте газа и электроэнергии, а также продолжается активный налоговый период. В результате спрос на валюту стабилизируется или уменьшается, тогда как ее предложение на рынке растет.

"С 2000 года гривня в 17 из 25 раз укреплялась в марте. Соответственно за 25 лет было только 8 случаев, когда гривня ослаблялась. При этом из этих случаев можно убрать нестандартные март 2014 – аннексия Крыма (девальвация на 11,7%) и март 2020 – Covid-19 (девальвация на 12,1%). Остальные 6 раз гривня в среднем ослаблялась на 0,8%", - написал Шевчишин.

Впрочем, по его словам, в 2026 году рынок отошел от этого тренда. За первую неделю марта официальный курс доллара вырос до 43,80 грн (+1,6%), а наличный – до 44,30 грн (+2,1%). Официальный курс евро почти не изменился и составил 50,86 грн, тогда как наличный вырос до 51,50 грн.

Аналитик отмечает, что такая ситуация напоминает события начала года, когда Национальный банк фактически допустил контролируемую девальвацию гривни. Отклонение от сезонного тренда также совпало с началом войны в Иране, резким ростом цен на нефть и газ, а также падением евро по отношению к доллару на мировом рынке.

В то же время эксперт считает, что рынок может быстро вернуться к привычной сезонной динамике, хотя и на новых уровнях курса.

"Общий девальвационный тренд никто не отменял, но сейчас мы должны стабилизироваться", – отметил он.

По словам Шевчишина, межбанковский рынок пока не демонстрирует признаков резкого роста дефицита валюты, а курс уже отошел от максимальных значений. При этом наличный сегмент некоторое время может опережать безналичный из-за спекулятивного спроса, однако впоследствии ситуация должна выровняться.

В базовом сценарии аналитик ожидает, что в ближайшее время доллар на межбанке будет находиться в пределах 43,3–43,9 грн, а наличный доллар – 43,5–44,3 грн.

В то же время альтернативный сценарий предполагает дальнейшее ослабление евро на мировом рынке. В таком случае курс доллара может подняться до 43,5–44,25 грн на межбанке и 43,9–44,6 грн на наличном рынке.

Аналитик подчеркивает, что ключевую роль на валютном рынке продолжает играть Национальный банк.

"Напоминаю, что НБУ остается дирижером валютного рынка. И может как допустить девальвацию, потому что будет считать это целесообразным в соответствии с текущей ситуацией, так и, наоборот, сдержать ее", – отметил эксперт.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 марта – 43,81 грн/долл.).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 9 марта остался на предыдущем уровне и составляет 43,95 гривни за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составляет 51 гривню за евро.

