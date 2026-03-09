РФ ударила по жилому району Харькова, есть пострадавшие

Под атакой был Индустриальный район города.

Вечером в понедельник, 9 марта, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате вражеского удара есть пострадавшие.

Обновлено 21:41: В Харькове уже пятеро пострадавших после атаки РФ.

Обновлено 21:36: Число пострадавших возросло до четырех. Среди них – маленький ребенок, заявил городской голова Харькова.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, удар был нанесен боевым вражеским дроном в Индустриальном районе. Произошло это вблизи жилых многоэтажек.

По состоянию на 21:21 было известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается медицинская помощь.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате удара РФ повреждено остекление двух многоэтажных домов и 7 автомобилей. Две машины охватил огонь.

На месте вражеского прилета работают соответствующие службы. Привлечены подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция.

Атаки РФ по Украине

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что Россия изменила тактику ударов по Украине. Враг намерен исчерпать украинские запасы ракет к системам ПВО Patriot. К такому выводу аналитики пришли, учитывая атаки 6-7 марта. Тогда было выпущено значительно больше баллистических ракет, чем обычно.

8 марта сообщалось, что россияне атаковали дроном пассажирский поезд сообщением Киев – Сумы. На момент атаки в нем находилось около 200 пассажиров. Людей доставили до конечной остановки другим локомотивом.

