Говорили о войне в Украине и в Иране: Трамп рассказал о 'хорошем' разговоре с Путиным

Трамп заявил, что Путин "предложил помочь" в иранском конфликте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник провел "очень хороший разговор" с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет Reuters, во время разговора они обсуждали, в частности, войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

"Между президентом Путиным и президентом Украины Зеленским существует огромная ненависть. Кажется, они никак не могут договориться, но я думаю, что это был позитивный звонок по этому вопросу", – сказал Трамп.

Он также добавил, что Путин "хочет помочь" в иранском конфликте. Однако Трамп заявил ему, что гораздо полезнее было бы завершить войну в Украине.

"Вы могли бы быть более полезны, если бы закончили войну между Украиной и Россией, это было бы более полезно", - сказал Трамп.

При этом помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, комментируя этот разговор, заявил, что Путин предложил идею "быстрого политического и дипломатического урегулирования иранского конфликта".

Выгода Путина от войны в Иране

ранее The Washington Post писало со ссылкой на трех чиновников, что Россия передает Ирану информацию о целях для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Позже специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США предупредили Россию о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану.

В то же время бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предположил, что Путин может поднять вопрос о прекращении предоставления разведданных Украине, если президент США Дональд Трамп попросит его не делиться разведданными с Ираном.

