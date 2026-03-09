Метинвест Ахметова работает над экспортом бункеров-укрытий для обустройства границы между Польшей и Россией

Украинские инженерные решения для защиты техники и укрытий, созданные в рамках военной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, могут быть использованы не только в Украине, но и для укрепления обороны других государств. В частности, эти разработки могут заинтересовать страны, которые усиливают защиту своих границ с Россией. Об этом заявил операционный директор Группы Метинвест, руководитель направления производства стали для нужд армии инициативы "Стальной фронт" Александр Мироненко.

По его словам, украинские инженерные решения уже вызывают интерес у международных партнеров, которые изучают опыт их применения во время войны. Они также были представлены на международных выставках и вызвали интерес среди партнеров по НАТО. В частности, подземные госпитали, созданные на основе этих конструкций, соответствуют стандартам НАТО ROLE-2: они получили положительные отзывы от иностранных военных медиков и инженеров.

"Сейчас мы работаем над выходом на международный рынок с этими решениями, например для обустройства границы между Польшей и Россией, используя наш опыт и предложения по подземным сооружениям. В армии НАТО такого опыта нет, поэтому они относятся к этому с большим интересом. И мы обмениваемся с ними информацией и опытом", - отметил Мироненко.

Видео дня

Он пояснил, что разработки компании формировались непосредственно во время войны, с учетом опыта боевых действий и обратной связи от украинских военных. Речь идет, в частности, о системах защиты техники от дронов и противотанковых средств, а также о стальных укрытиях различных типов.

По словам Мироненко, в настоящее время производство инициативы составляет около 50 защитных конструкций различных типов в месяц. Они производятся на отдельных секретных локациях и используются как для военных, так и для гражданских нужд. География их применения охватывает территорию от Харьковской до Херсонской области.

Наибольшим спросом среди военных пользуются два типа изделий: защитные экраны для бронетехники и подземные стальные укрытия. Такие укрытия могут использоваться как блиндажи, командные пункты или полевые госпитали, и они уже существенно отличаются от первых моделей, которые создавались в начале полномасштабной войны.

"Сегодня стальная "укрытие" это фактически подземный дом - с собственным освещением, генератором и системами обеспечения", - говорит Мироненко.

Отдельным направлением стала разработка защиты для современных систем противовоздушной обороны, в частности Patriot и SAMP/T, которые находятся на вооружении Украины.

Мироненко также сообщил, что компания и в дальнейшем планирует развивать производство защиты для техники, укрытий и других инженерных решений, которые могут использоваться как на фронте, так и для защиты гражданской инфраструктуры. Одним из перспективных направлений также рассматривается выход этих технологий на европейский рынок.

Как известно, общая помощь Метинвеста Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн - это помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт". Компания разработала специальные защитные панцири для танков Abrams, Bradley, Т-64, и даже системы Patriot, а также обеспечивает бойцов противоминными тралами собственного производства. Кроме того, специалисты Метинвеста строят подземные госпитали класса NATO Role 2, а также обеспечивают бойцов амуницией, транспортом и средствами разведки.

Вас также могут заинтересовать новости: