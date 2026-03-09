Горючее дорожает на глазах: эксперт сказал, к каким ценам готовиться на АЗС

Дмитрий Леушкин отметил, что ситуация на рынке может существенно ухудшиться, если о приостановке экспорта топлива в Украину объявит один из поставщиков.

Стоимость бензина до конца недели при нынешних котировках нефти может достичь 85 гривень за литр, а дизельного топлива – 90 гривень. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Идем в сторону 90 – это по дизелю, а по бензину – 85 гривень. Это по состоянию на сейчас", – отметил эксперт.

По его словам, 9 марта OKKO и WOG уже повысили розничную цену бензина и дизельного топлива сразу на 2 грн/л.

Из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель и имеют все шансы сохраниться на этом уровне, ведь удары продолжаются.

Льоушкин добавил, что оптовая цена на дизельное топливо уже достигла 80 гривень за литр, а на бензин – 75 гривень.

Ситуацию осложняет то, что польская Orlen существенно ограничила поставки топлива в Украину. Также известно о том, что два НПЗ в Румынии – Petromidia (принадлежит Rompetrol) и OMV Petrom вышли в плановый ремонт. Однако Леушкин отметил, что эти ограничения пока не критичны для Украины. Критическим станет приостановка поставок со стороны Греции.

"Наш основной поставщик сейчас – Греция. Пока Греция не объявит о том, что они закрывают свой рынок, то еще нормально, а если Греция закроет свой рынок, то возникнут большие проблемы", – отметил эксперт.

Исходя из ситуации, Леушкин предлагает разблокировать поставки топлива в Украину из Болгарии. Эксперт пояснил, что поставки топлива находятся под санкциями из-за возможного использования российской нефти для его производства, хотя ЕС официально уже запретил покупать российскую нефть. По его словам, благодаря этому решению рынок можно было бы дополнительно насытить бензином и дизелем.

Кроме того, для стабилизации цен на АЗС эксперт советует временно отменить акциз на бензин и дизель на 2-3 месяца, а также временно вернуть топливо стандарта Евро-3 и снизить топливный НДС.

Ситуация в Иране и цены на бензин - последние новости

2 сентября Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и сообщил, что будет обстреливать любые суда, которые попытаются пройти по этому маршруту. В тот же день стало известно, что Иран атаковал нефтяной танкер, принадлежащий союзникам США.

На этом фоне цены на АЗС в Украине продолжают расти. В частности, стоимость дизельного топлива на колонке 9 марта выросла в среднем на 2,5 гривны – до 71,6 грн/л.

