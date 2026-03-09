Украина может зарабатывать не только на экспорте дронов: в Forbes указали, что является более ценным

Издание отмечает, что эффективность дронов на поле боя зависит от операторов.

Появление Украины как мирового лидера в войне с использованием дронов часто объясняется быстрыми технологическими инновациями. Но настоящее преимущество может заключаться в другом: в людях, которые управляют этими системами, пишет Forbes.

Полномасштабная российская военная агрессия продолжается более четырех лет, и Россия все еще пытается прорвать "дронную стену" Украины.

Подчеркивается, что дроны сами по себе являются лишь частью уравнения, поскольку без обученных операторов БПЛА даже самые современные беспилотные системы имеют ограниченную ценность на поле боя.

Видео дня

Именно поэтому в Украине появились организации, которые занимаются подготовкой людей, стоящих за дронной войной Украины.

"Наша деятельность сосредоточена на трех вещах: подготовке защитников, обеспечении их технологиями и пропаганде изменений, необходимых для масштабирования этих решений. Во многом это отражает модель "люди, процессы, технологии", поскольку все три составляющие необходимы для достижения эффективности", – рассказал изданию соучредитель и президент Dignitas Ukraine Дмитрий Кавун.

В публикации отмечается, что организацию создали украинские волонтеры и технологи, которые верили, что страна может компенсировать преимущества России в человеческих ресурсах и оборудовании с помощью инноваций.

"Мы поняли, что для победы над гораздо более сильным противником Украина должна воевать не просто сильнее, а умнее. Технологии и инновации, особенно дроны и системы противодействия дронам, играют в этом ключевую роль", - считает Кавун.

Издание рассказало, что волонтерские организации сыграли ключевую роль во внедрении этих инноваций.

"Многие некоммерческие организации сейчас финансируют передовые научно-исследовательские лаборатории и поставляют компоненты для подразделений, разрабатывающих новые решения для дронов. Вместе с инженерами и солдатами Вооруженных сил Украины это помогает Украине оставаться на шаг впереди в технологической борьбе", - рассказала соучредительница фонда "Лапа Дзыги" Ирина Жлуктенко.

Влияние беспилотных сил Украины было непропорционально их размеру. Издание процитировало слова командира беспилотных сил Украины Роберта Бровди (Мадяра), что беспилотные подразделения составляют лишь 2% личного состава Украины. При этом они отвечают примерно за треть потерь противника.

Как отметило издание, западные производители дронов обратили на это внимание и чаще используют Украину как полигон для испытаний, где успешные платформы получают самую ценную награду в "испытании в бою".

Однако эффективность дронов на поле боя зависит от операторов. Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко на конференции MITS x Azov Corps: Defense Technology Horizons 2026 в январе этого года отметил, что для того, чтобы стать эффективным пилотом дронов, нужно иметь месяцы опыта.

"Всем известно, что пилот проходит четырехмесячное обучение, и с каждым вылетом он становится лучше. Нет конечного уровня, которого пилот достигает, чтобы стать абсолютным гуру", - пояснил Федоренко.

Из-за атак России по украинским городам и инфраструктуре с помощью иранских дронов-камикадзе типа Shahed, обучение операторов дронов стало более актуальным.

Перехват каждого дрона ракетой быстро оказался экономически невыгодным. Издание предполагает, что Россия также понимает важность беспилотных систем, поэтому Кремль планирует к 2030 году подготовить миллион специалистов по дронам.

Поэтому одной из инициатив в Украине, направленных на противодействие атакам Shahed, является программа FreedomSky, которая готовит операторов дронов развертывать системы для поражения вражеского беспилотника до того, как он приблизится.

По словам Кавуна, оснащение одного центра противовоздушной обороны стоит чуть менее 300 000 долларов.

"Когда противники применяют тактику роя с использованием относительно дешевых дронов, противодействовать им с помощью многомиллионных перехватывающих ракет становится нерентабельно. Украина демонстрирует, как распределенные, масштабируемые системы противодействия дронам, построенные на основе перехватывающих дронов, могут изменить эту ситуацию", - рассказал изданию американский волонтер Украинского альянса по медицинскому обмену и развитию Дуглас Дэвис.

Как говорится в статье, некоторые из этих уроков уже привлекают международное внимание. Аналитик по вопросам обороны Елена Крыжановская считает, что самым ценным экспортом Украины может быть не оборудование, а оперативные знания, приобретенные за годы защиты от российских атак дронов.

"По мере эскалации конфликта на Ближнем Востоке опыт Украины в создании дронной технологии и соответствующих учебных программ может стать одним из важнейших экспортных товаров для вооруженных сил союзников", - подчеркивается в публикации.

Дроны на поле боя: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что сыновья президента США Дональда Трампа - Эрик и Дональд Трамп-младший поддерживают новую американскую компанию по производству беспилотников. Она планирует использовать украинские технологии дронов для продажи Пентагону. Инвесторами сделки стали инвестиционная структура семьи Трампов American Ventures и компания Unusual Machines, которая занимается изготовлением компонентов для дронов. Примечательно, что Дональд Трамп-младший в ней является акционером и членом консультативного совета. Соучредитель Powerus и ветеран спецопераций армии США Бретт Величович поделился, что компания работает над соглашениями о приобретении украинских производителей беспилотников или получении лицензии на их технологии.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина направила группу экспертов по дронам и передала беспилотники-перехватчики для защиты баз США в Иордании. По словам Зеленского, в четверг, 5 марта, США обратились за помощью к Украине и на следующий день украинская группа вылетела. Президент Украины поделился, что за помощью обратились такие страны, как Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия. По словам Зеленского, Украина согласилась оказать помощь, но попросила дипломатическую поддержку в подталкивании России к прекращению огня.

Вас также могут заинтересовать новости: