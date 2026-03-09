Волонтеры 'Украинской команды' передали зарядные станции бойцам 112 бригады ТрО, - Палатный

"Украинская команда" передала большую партию зарядных станций бойцам 112 отдельной бригады ТрО. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали большую партию зарядных станций бойцам 112 бригады Теробороны города Киева. Эти ребята в начале полномасштабного вторжения защищали Киев и освобождали Киевскую область. Участвовали в контрнаступлении на Харьковщине и Херсонщине. А сегодня выполняют боевые задачи на Востоке и защищают небо столицы от "шахедов" в составе мобильных групп", - сообщил Артур Палатный.

Он подчеркнул, что с осени прошлого года "Украинская команда" отправила на передовую уже сотни мощных зарядных станций. И продолжает обеспечивать бойцов автономными источниками питания.

"Потребность в них не уменьшается. Делаем все возможное, чтобы наши защитники имели техническое преимущество и возвращались с заданий живыми и невредимыми", - сказал Палатный.

Бойцы поблагодарили "Украинскую команду" за оказанную помощь.

"Эти зарядные станции мы используем на наших позициях, чтобы заряжать аккумуляторы для БПЛА и пультов. Благодаря этому наши дроны долетают до целей и поражают врага. Спасибо "Украинской команде" и всем украинцам, которые помогают приближать победу", - подчеркнули военные.

