Сыновья Трампа инвестируют в компанию, которая хочет продавать дроны с технологиями Украины, – WSJ

Американская компания работает над соглашениями о приобретении украинских производителей беспилотников или лицензировании их технологий.

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший поддерживают новую американскую компанию по производству беспилотников, которая планирует использовать украинские технологии дронов для продажи Пентагону.

Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о компании Powerus и Вест-Палм-Бич (штат Флорида). Она планирует выйти на биржу Nasdaq через обратное слияние с публичной холдинговой компанией Aureus Greenway Holdings, владеющей гольф-клубами.

Инвесторами сделки стали инвестиционная структура семьи Трампов American Ventures и компания Unusual Machines, производящая компоненты для дронов. В ней Дональд Трамп-младший является акционером и членом консультативного совета.

Также к сделке присоединился инвестиционный банк Dominari Securities, который поддерживают братья Трампы. Кроме того, 50 миллионов долларов инвестировал фонд Korea Corporate Governance Improvement Fund.

По словам генерального директора Powerus Эндрю Фокса, выход на биржу должен обеспечить компании доступ к капиталу для масштабирования производства и покупки других предприятий. За последние шесть месяцев Powerus уже приобрела три небольшие компании и начала продавать воздушные и морские дроны. Фокс рассказал, что компания планирует довести производство до более 10 тысяч беспилотников в месяц.

Соучредитель Powerus и ветеран спецопераций армии США Бретт Величович заявил, что компания работает над соглашениями о приобретении украинских производителей беспилотников или лицензировании их технологий. После этого их планируют производить и продавать в США. Других подробностей он не раскрыл.

Величович добавил, что украинские производители дронов сталкиваются с трудностями при экспорте своей продукции, тогда как американские военные, хотя и стремятся получить технологии из Украины, предъявляют требования к оружию американского производства, что затрудняет прямые закупки из-за рубежа.

Украинские дроны: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, украинские разработчики сейчас создают автономные дроны-перехватчики, способные запускаться роями и охотиться на приближающиеся цели с минимальным контролем человека. Причем их цена значительно меньше стоимости традиционных ракет противовоздушной обороны.

Также мы писали, что дроны Magura могут стать "антидроновой завесой" для Украины, ведь они могут запускать зенитные БПЛА для того, чтобы противодействовать беспилотникам, в частности "Шахедам" и "Гераням". Недавно в сети распространилось видео с испытания такой конфигурации, на котором можно увидеть, как дрон-перехватчик взлетает с пусковой, интегрированной в морские дроны Magura.

