Дейл Армстронг: 'Организация, которая пережила 11 лет войны и не утратила институциональность, заслуживает уважения и признания'

5 февраля в стенах Европейского парламента в Брюсселе состоялось событие, которое изменило фокус дискуссии вокруг правовых реформ в Украине - презентация аналитического отчета американской сети Armada Network. Эксперты дали основательную оценку состоянию отечественной адвокатуры, раскритиковав так называемые "теневые отчеты" грантовых организаций и предостерегая от попыток административного подчинения независимой профессии.

Международная сеть Armada Network глубоко погружена в украинский контекст, ведь занимается проблемами Украины еще с 2014 года. Чтобы подробнее разобраться в результатах исследования, мы пообщались с основателем и директором Armada Network Дейлом Армстронгом.

Господин Армстронг, Armada Network работает с украинской повесткой дня еще с 2014 года, вы наблюдали за многими кризисами и трансформациями в государстве. Согласно вашему исследованию, как Национальная ассоциация адвокатов Украины, будучи самоуправляемой, самоуправляемой организацией, изменилась во время полномасштабного вторжения?

Как она изменилась? На мой взгляд, это несколько выходит за рамки нашего понимания, потому что мы, собственно, анализировали эмпирические данные за период с августа прошлого года. Однако важно понимать, что рядовой читатель, слушатель или зритель средств массовой информации должен понимать, что любая организация, пережившая одиннадцать лет войны, заслуживает уважения и признания. Некоторые организации в таких обстоятельствах могли бы прекратить свое существование и распуститься, это само по себе заслуживает уважения.

То есть, если подытожить ваши наблюдения, Национальная ассоциация адвокатов остается институционально сильной?

Да, даже более сильной и прочной, чем раньше, согласно общественному мнению.

В своем выступлении в Европарламенте вы отдельно говорили о подотчетности и прозрачности независимой профессии юриста. Украинские активисты часто манипулируют этими терминами, требуя тотального контроля над адвокатурой. Что вы имеете в виду под этими понятиями?

Собственно, в этом и заключается суть вопроса – что такое прозрачность, ведь критерии не были представлены таким образом для Украины, чтобы можно было сказать, что Украина преодолела определенный рубеж или достигла определенной цели. Нужна прозрачность, но как это переводится на язык простых шагов, которые нужно осуществить на основе тех критериев, которые существуют или которые мы можем предположить? Я считаю, что Национальная ассоциация адвокатов доказала, что она даже превзошла ожидания относительно того, что есть прозрачность в деятельности.

Если институт уже демонстрирует высокие стандарты, то перед кем именно он должен отчитываться в демократической правовой системе?

Согласно Конституции, Национальная ассоциация адвокатов является самоуправляемой, самоуправляемой организацией. Согласно Конституции, Национальная ассоциация адвокатов является подотчетной, самоуправляемой организацией, следовательно, она должна отчитываться перед своими членами. Это зависит, собственно, от них - в какой степени быть прозрачными и подотчетными, перед кем отчитываться.

Прозрачность означает быть прозрачным перед своими членами. Я не являюсь членом этой ассоциации, а прежде всего ассоциация должна отчитываться и быть прозрачной исключительно перед своими членами. И это очень важно осознавать украинскому обществу.

По каким именно практическим показателям, по вашему мнению, следует оценивать эффективность ассоциации?

Что касается деятельности ассоциации - эффективны ли дисциплинарные практики, продолжает ли она просветительскую деятельность, предлагая обучение, повышение квалификации для юристов, правоведов. На самом деле это очень ценно, и очень много усилий прилагается для того, чтобы обеспечить доступ и возможность гражданам пользоваться услугами юристов, правоведов, адвокатов.