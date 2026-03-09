Трамп призвал Австралию предоставить убежище женской сборной Ирана по футболу

Глава Белого дома добавил, что США могут их принять в случае отказа Австралии.

Президент Дональд Трамп заявил, что США примут иранскую женскую футбольную команду, если Австралия не предоставит игрокам убежище, поскольку существуют опасения относительно их безопасности в случае возвращения домой, сообщает Bloomberg.

Издание объясняет, что Австралия подвергается давлению с целью защиты команды после того, как Тегеран заметил, что несколько игроков не спели национальный гимн во время матча Кубка Азии среди женщин на Голд-Косте.

"Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя заставить женскую сборную Ирана по футболу вернуться в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, их примут США", - написал Трамп в соцсети.

Как говорится в статье, иранский телеведущий назвал игроков предателями после того, как они промолчали во время исполнения национального гимна на предыдущем матче турнира. Добавляется, что уже на следующих матчах игроки пели гимн и приветствовались.

Издание отметило, что женская сборная Ирана проиграла спортсменкам из Филиппин со счетом 0:2. Неизвестно, удалось ли договориться об их возвращении в Иран в условиях войны. Женская сборная Ирана прибыла в Австралию за несколько дней до начала конфликта.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в воскресенье, 8 марта, отказалась комментировать, имела ли Канберра прямой контакт с игроками.

"Я не хочу комментировать ситуацию с иранской женской командой. Очевидно, что это режим, который, как мы знаем, жестоко подавляет свой народ", - сказала Вонг.

Ситуация в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что эксперт по вопросам Ирана в израильском Институте исследований нацбезопасности Бени Сабти заявил, что нейтрализация нового лидера иранского режима Моджтабы Хаменеи может привести к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Сабти подчеркнул, что соответствующие действия нанесут сильный удар и по Корпусу стражей Исламской революции. По его мнению, это может положить конец столкновениям против соседей и против Израиля. Эксперт отметил, что ликвидация сначала отца, а затем сына станет огромным ударом по морали Ирана. Поэтому Сабати считает, что ключевым является то, что Иран собирается сделать с Моджтабой Хаменеи.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп отметил, что новый лидер Ирана "не продержится долго", если не получит одобрения от него. Трамп добавил, что не хочет, чтобы США "каждые 10 лет возвращались" к этой теме, когда не будет такого лидера, как он. Глава Белого дома считает, что есть много других людей, которые могли бы подойти на роль лидера Ирана. По словам президента США, Иран собирался захватить весь Ближний Восток, поэтому он решил помешать Тегерану это сделать.

