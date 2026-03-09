В Европе растет недовольство президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен, - Politico

Ряд стран возмущены тем, что фон дер Ляйен, как им кажется, выполняет роль, которую обычно должна выполнять глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

В Европе растет недовольство действиями президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Там считают, что она пытается позиционировать себя как главного представителя ЕС за рубежом.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов, чиновников ЕС и законодателей из разных стран блока. Утверждается, что в первые дни американско-израильской кампании против Ирана фон дер Ляйен вышла за пределы своих полномочий.

"Неодобрение ее действий в отношении иранского кризиса добавляется к нареканиям по поводу других вопросов внешней политики, включая усилия Комиссии по ускорению вступления Украины в ЕС и подход фон дер Ляйен к "Совету мира" Дональда Трампа", – говорится в материале.

Видео дня

Ряд стран возмущены тем, что фон дер Ляйен, как им кажется, выполняет роль, которую обычно должна выполнять глава внешней политики ЕС Кая Каллас. Так, в первые дни конфликта на Ближнем Востоке президент ЕК поддержала смену режима в Иране и провела не менее 10 телефонных разговоров с представителями Евросоюза и стран Персидского залива. Утверждается, что политик "неоднократно высказывала публичные позиции, которые выходят далеко за пределы консенсуса между членами блока".

"Я чувствовала, что у меня галлюцинации... глядя, как Урсула фон дер Ляйен звонит главам государств Персидского залива. Она не имеет дипломатического опыта, говорит без мандата и разведданных. Ее слова не имеют никакой ценности, кроме ее личного заявления", – подчеркнула Натали Луазо, французская депутат-центристка из Комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Собеседники издания отметили, что роль координатора внешней политики блока возложена на Каю Каллас. Ее задачей является поддержание связей со столицами и формулирование общей позиции. И фон дер Ляйен рискует создать путаницу в отношениях с остальным миром.

"Проблема заключается в том, что президент выдвигает идеи и каким-то образом обязывает Европейский Союз, не проконсультировавшись предварительно со странами. Она говорит вещи, которые не входят в ее полномочия", – пояснил высокопоставленный дипломат ЕС, имя которого не раскрывается.

Реакция Еврокомиссии

В Европейской комиссии обвинения в адрес фон дер Ляйен отвергают. Там подчеркнули, что она выполняет свою работу так, как должна, и демонстрирует "политическое лидерство во внешней политике Комиссии" в соответствии с договорами ЕС.

"Налаживание контактов с другими лидерами по всему миру является неотъемлемой частью обязанностей президента фон дер Ляйен, будь то на двустороннем, многостороннем уровне или в рамках инициатив под эгидой ЕС, таких как мероприятие Global Gateway, призванное стимулировать инвестиции по всему миру", – добавил представитель ЕК.

Урсула фон дер Ляйен и Украина

67-летняя Урсула фон дер Ляйен – немецкая политическая деятельница. В период с 2013 по 2019 год она занимала пост министра обороны Германии.

С 1 декабря 2019 года фон дер Ляйен является президентом Еврокомиссии. Фон дер Ляйен активно поддерживает Украину – в апреле 2022 года, в первые недели российского вторжения, она посетила Киев и освобожденную ранее Бучу. Кроме того, она поддерживает стремление Украины стать членом Европейского Союза.

23 августа 2022 года она была награждена орденом Ярослава Мудрого I степени за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: