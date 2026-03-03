Страстная или Великая неделя перед Пасхой имеет много церковных запретов.

Пасха 2026 является одним из самых ожидаемых церковных праздников в году. Но верующим стоит знать, что перед великим торжеством есть особая неделя строгого поста и покаяния. Она называется Великая или Страстная седмица, и посвящается последним земным дням Иисуса Христа. Чтобы не согрешить в этот период, обязательно запомните его церковные верования и запреты.

Когда начинается и заканчивается Страстная неделя

За 48 дней до светлой Пасхи начинается Великий пост. Последняя его неделя и называется Страстной. То есть она начинается за 7 дней до долгожданного праздника.

Дата Страстной недели каждый год рассчитывается заново, поскольку зависит от лунного календаря. Провести подсчет несложно: сначала смотрим, сколько дней длится Великий пост 2026, и берем его последнюю неделю. В православии в 2026 году Великая седмица пройдет с 6 по 11 апреля, а у католиков - с 30 марта по 4 апреля.

Видео дня

Что означает Страстная неделя: значение каждого дня

Неделя перед Пасхой называется Страстной, поскольку посвящается страстям (страданиям) Иисуса, испытанным им перед казнью. Поэтому в христианстве этот период считается скорбным, а не праздничным. Далее разберем, что означает Страстная седмица по дням - каждая дата рассказывает об отдельном библейском событии.

6 апреля - Великий понедельник

В первый день седмицы христиане вспоминают, как Иисус проклял дерево смоковницы, чтобы оно не давало плодов. Это философская притча о том, что формальная религиозность бесполезна без истинной веры. Точно так же правители Иудеи называли себя верующими, но по факту отвергли Христа.

Таким образом, верующим полагается задуматься над тем, что показная вера и даже тщательное соблюдение поста не делают грешника праведником. Человека определяют прежде всего его поступки.

7 апреля - Великий вторник

В Страстный вторник христиане зачитывают наставления Иисуса своим ученикам. В этих речах Спаситель осудил фарисеев, предсказал Страшный суд над человечеством и поведал еще несколько мудрых истин. По народным верованиям принято начинать уборку жилья.

8 апреля - Великая среда

В этот день проводится сравнение двух грешников: Иуды Искариота, который решился предать учителя и таким образом окончательно отдалился от Бога, и блудницы Марии Магдалины, которая омыла священным маслом Христа и тем искупила грехи. Эти библейские эпизоды учат нас, что грешный человек может как исправиться, так еще больше погрязнуть во зле.

По народным верованиям принято покупать куриные яйца, которые вы сварите на Пасху.

9 апреля - Великий четверг

Библейское событие, что вспоминается сегодня - это Тайная вечеря. На последнем ужине со своими учениками Иисус установил правила причастия, омыл ноги апостолам и помолился в Гефсиманском саду. После этого предатель Иуда привел к учителю иудейских стражников.

В народе этот праздник также известен как Чистый четверг. В него принято наводить дома порядок, мыть окна и мыться самим. Хозяйки начинают замешивать тесто на пасхи.

10 апреля - Страстная пятница

Это самый печальный для христианина день в году - именно в пятницу Иисуса приговорили к казни и распяли на кресте. В храмах Страстная пятница отмечается выносом плащаницы. Верующие стараются воздержаться от любых развлечений, а вместо этого весь день молятся и раздумывают о своих поступках.

11 апреля - Великая суббота

Это последний день Великого поста и в частности Страстной седмицы. Верующие вспоминают, как тело Христа похоронили его ученики, а душа Спасителя спустилась в преисподнюю и вызволила оттуда ветхозаветных праведников. В Иерусалимском храме накануне Пасхи сходит благодатный огонь.

Украинцы освящают пасхальные корзины в храмах, а также заканчивают домашние приготовления к празднику. Кулинары выпекают пасхи и красят яйца. На этом пост заканчивается, и уже на следующий день 12 апреля наступит Пасха.

Как правильно поститься на Страстной неделе

В последнюю неделю перед Пасхой правила питания немного ужесточаются. Основа остается такой же, то есть под запретом любое мясо, все виды яиц, молоко и продукты на его основе. В общем, как и в течение всего постного периода, не употребляется пища животного происхождения.

Как правильно питаться в Страстную неделю, диктует календарь питания в Великий пост. Есть одно особое правило - в Страстную пятницу 10 апреля верующие совершают однодневную голодовку, то есть полностью отказываются от еды и только пьют воду. Такой подвиг веры совершают лишь те, кому это позволяет здоровье.

Чем опасна Страстная неделя - что нельзя делать

Как упоминалось ранее, в христианстве Страстная неделя, когда страдал Иисус перед смертью, является периодом печали. Он дается верующим, чтобы те задумались о своей жизни и учении Христа. А запрещено делать в этот период пять вещей:

нарушать пост, в том числе пробовать пасхальную выпечку с молоком и яйцами;

поминать умерших - для этого дается поминальная неделя после Пасхи;

веселиться, устраивать вечеринки, отмечать свадьбы;

ссориться, мстить, осуждать других людей;

венчаться в церкви (исключение делается для военных и их половинок - такую пару могут обвенчать даже в пост).

При этом работать по дому в неделю перед Пасхой не только не запрещается, а даже поощряется.

Вас также могут заинтересовать новости: