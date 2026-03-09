В США сфотографировали бомбардировщик-'зомби', который вернули в небо с 'кладбища самолетов'

Этот бомбардировщик является одним из самых мощных бомбардировщиков в мире.

Авиационный фотограф Райан Родригес сделал очень необычные снимки: он сфотографировал "голый" B-1B Lancer, сбрасывающий топливо на большой высоте над Абилином, штат Техас. Об этом сообщает The Aviationist.

Самолет, замеченный Родригесом, это B-1B Lancer с бортовым номером 86-0115 и именем Rage, восстановленный с так называемого "кладбища самолетов". Он проходил функциональный контрольный полет после заводского ремонта перед возвращением в строй.

B-1B провел более двух лет в 309-й AMARG (Группе по техническому обслуживанию и восстановлению авиационной техники) на авиабазе Дэвис-Монтен в Аризоне.

Видео дня

Работы начались после того, как американские специалисты установили, что восстановление самолета со свалки будет более экономичным, чем ремонт другого бомбардировщика – Hungry Devil.

Восстановление самолетов является очень сложной с технологической точки зрения процедурой. Во время нее бомбардировщики практически полностью разбирают. Каждая деталь проходит проверку, все дефекты устраняются, после чего самолет собирают заново и возвращают на базу – практически в "новом" состоянии.

После завершения инспекций машина выполняет серию испытательных полетов. Только после этого она официально принимается обратно в строй и возвращается в свою эскадрилью.

Справка УНИАН. B-1 Lancer – это американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом переменной стреловидности, созданный компанией Rockwell International.

Самолет был разработан в 1960-х годах как замена дозвукового бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress.

Оба эти самолета до сих пор остаются на вооружении Воздушных сил США. Причем "ветеран" B-52 может пережить B-1B – предполагается, что он будет служить американцам около 100 лет, тогда как B-1 могут впоследствии вывести из эксплуатации.

Среди главных особенностей B-1B – очень широкий арсенал оружия. Среди прочего он может нести крылатые ракеты JASSM и LRASM, а также крылатые бомбы JSOW.

Стратегические бомбардировщики – другие новости

В качестве замены для B-1B выступает новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider – концептуально очень близкий к B-2 Spirit. Сейчас он находится на конечной стадии испытаний с целью проверки его конструкционных и эксплуатационных характеристик.

Под влиянием американского опыта россияне хотят создать свой собственный бомбардировщик-"невидимку", получивший обозначение ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). По мнению большинства западных специалистов, попытка Москвы создать аналог B-2 потерпела крах.

Вас также могут заинтересовать новости: