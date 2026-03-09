Венгрия стянула военных к 75 энергообъектам из-за 'угрозы' со стороны Украины

Правительство Венгрии приняло решение об усилении охраны энергетических объектов еще 25 февраля.

В Венгрии усилили охрану 75 объектов энергетической инфраструктуры. Это решение объясняется "угрозой со стороны Украины", сообщает Telex.

Отмечается, что к защите энергетических объектов в Венгрии привлекли военных, правоохранителей и охранные компании. В частности, была усилена охрана электростанции Матравидек в Лёринци.

Командующий Объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Венгрии рассказал журналистам, что правительство страны приняло решение об усилении охраны энергетических объектов еще 25 февраля. По его словам, солдаты осуществляют круглосуточную охрану и защиту в соответствии с порядком несения службы.

Орбан поручил усилить защиту энергообъектов в Венгрии - что известно

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил усилить защиту энергетической инфраструктуры в стране от "действий" Украины с помощью военных. По его словам, "украинское правительство оказывает давление на Венгрию и Словакию нефтяной блокадой".

Орбан говорил о том, что в Венгрии развернут солдат и оборудование для отражения атак возле приоритетных энергообъектов. Также он сообщал, что местная полиция будет патрулировать усиленными силами вокруг определенных электростанций, распределительных станций и центров управления.

