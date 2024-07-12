С сегодняшнего дня видеохостинг для российских пользователей стал работать нестабильно.

В России планируют окончательно заблокировать видеосервис YouTube уже в сентябре текущего года. Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

Как отмечается, 12 июля пользователи YouTube из России начали жаловаться на низкую скорость загрузки контента. По словам источника, с середины лета соцсеть сильно замедлится, а в начале осени ее полностью "прикроют".

Слухи о полной блокировке YouTube в России ходят уже давно, однако пока что популярный видеохостинг до сих пор не трогали, поскольку он очень популярен среди россиян, в отличие от довольно нишевых Instagram и Facebook, которые "попали под удар" вскоре после начала войны.

Видео дня

Говорится, что после блокировки Youtube его функции на себя возьмет соцсеть "Вконтакте". По словам российских чиновников, местные видеохостинги смогут тягаться с западными конкурентами не ранее, чем через 5 лет и "если ничего не изменится и ветер будет дуть в том же направлении".

В мае 2024 появилась информация, что Microsoft вновь разрешила россиянам обновлять Windows и Office. Более того, американская корпорация так и не ограничила российским IT-компаниям доступ к своим облачным продуктам.

А меж тем сам YouTube сейчас ведет войну против блокировщиков рекламы. В компании используют всевозможные трюки, как, например, замедление видео, пропадание звука, всплывающие окна и другие, чтобы убедить пользователей отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

Параллельно YouTube начал внедрять новый тип рекламы, которую, по сути, нельзя заблокировать. Новая технология по умолчанию делает рекламу частью видео, которое транслируется на устройство пользователя, а не доставляется отдельно в веб-клиент или мобильное приложение.

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