В этот период они могут быть призваны на военную службу только с их согласия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4782-IX, который гарантирует 12-месячную отсрочку от мобилизации для военнослужащих, проходивших службу по программе "Контракт 18–24", сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что закон устанавливает, что военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения были приняты на военную службу по однолетнему контракту, не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы. В указанный период они могут быть призваны на военную службу только по их согласию.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2026 года Верховная Рада Украины поддержала закон о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, которая отслужила по контракту во время военного положения.

Тогда за закон "О внесении изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации некоторым категориям граждан" проголосовали 243 народных депутата.

В принятом законе речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Многие депутаты предлагали этим молодым людям предоставить отсрочку не на один год, а до тех пор, пока им не исполнится 25 лет, но это предложение не было поддержано.

Добавим, что украинцы в возрасте 18-24 лет с февраля 2025 года могут служить по контракту, который предусматривает выплату 1 миллиона гривен, из которых 200 тысяч выплачивают сразу, а остальное - во время службы. Также контракт предусматривает социальные гарантии.

