В Украине 10 марта будут отключать свет: какими будут графики во вторник

Для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

Во вторник, 10 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений света.

Как сообщает "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу в "Укрэнерго" советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Новость обновляется...

Отключение света – другие новости

Дефицит электроэнергии в Украине уменьшится в апреле, когда на полную заработает гидро- и солнечная генерация, а потребление станет меньше, рассказал гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, с появлением дополнительной солнечной генерации и уменьшением потребления за счет отключения обогревателей в домах украинцев, дефицит всегда уменьшается.

Также гендиректор YASNO объяснял, что отключение электроэнергии само по себе не гарантирует экономию из-за смещения потребления, когда люди переносят те или иные дела (например, стирку) на более позднее время. Кроме этого, на потреблении электроэнергии сказывается, например, то, что после включения света бойлеры вынуждены интенсивнее подогревать остывшую воду.

Вас также могут заинтересовать новости: