В войне в Иране есть два победителя, и ни один из них не Америка, - обозреватель WP

Перебои в поставках нефти выгодны России, а Иран отвлекает внимание от Китая.

США тратят много средств на войну в Иране, и цена этого конфликта усложнит конкуренцию с гораздо более значительными противниками, в частности, с союзниками Ирана - Россией и Китаем. Об этом пишет в своей колонке обозреватель The Washington Post Макс Бут.

Он отмечает, что Россия уже извлекает выгоду из войны с Ираном. Рост цен на нефть (более 100 долларов за баррель в воскресенье по сравнению с 73 долларами за баррель накануне войны) и решение Трампа ослабить санкции против Индии за покупку российской нефти помогут финансировать российскую военную машину. США также быстро расходуют ограниченные запасы ракет, особенно зенитных ракет-перехватчиков, которые крайне необходимы Украине.

"Представьте, сколько объектов энергетической инфраструктуры Украины – и сколько украинских мирных жителей – могли бы пережить зиму, если бы Трамп отправил в Украину больше ракет Patriot, а не на то, что один журналист назвал "войной по прихоти" с Ираном", - подчеркивает Бут.

Кроме того, хотя первоначальный успех американской бомбардировочной кампании может оказать сдерживающий эффект на Китай, продемонстрировав военную мощь США, но быстро расходуемые ракеты также необходимы для защиты Тайваня – и их пополнение займет много времени.

При этом вся энергия и внимание, которые США направляют на Ближний Восток, являются еще одним отвлекающим фактором от растущего экономического и военного вызова со стороны Китая.

Так, Австралийский институт стратегической политики сообщает, что Китай сейчас опережает США в исследованиях по 66 из 74 передовых технологий, включая искусственный интеллект, сверхпроводники, квантовые вычисления и оптическую связь. Китай уже производит примерно 70 процентов мировых электромобилей, 80 процентов смартфонов, 80 процентов литий-ионных батарей и 90 процентов беспилотников.

Китай также стремительно наращивает военную мощь. Пентагон сообщает, что Пекин "продолжает неуклонно продвигаться" к цели Си Цзиньпина – "быть способным вести и победить войну против Тайваня к концу 2027 года". Китай обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом и быстро расширяет свои баллистические ракетные и ядерные силы. Китай также строит подводные лодки, способные наносить ядерные удары вблизи материковой части США.

"Пока рано говорить о том, кто победит в войне между Соединенными Штатами и Ираном. Но на данный момент я бы поставил на Россию и Китай". – подчеркивает аналитик.

Трамп и война в Иране

Ранее Трамп заявил, что война в Иране "практически завершена".

"Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет средств связи, у них нет военно-воздушных сил. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле у них ничего не осталось", - заявил он.

Также, по данным СМИ, Трамп допустил ликвидацию Моджтабы Хаменеи, нового Верховного лидера Ирана, сына Али Хаменеи. Это может произойти, если он не захочет уступить требованиям США по ядерной программе Тегерана.

