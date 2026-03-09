Запланированная встреча Украины, США и РФ откладывается из-за ситуации в Иране, - Зеленский

По словам Зеленского, россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии.

Из-за ситуации вокруг Ирана трехсторонняя встреча между Украиной, США и РФ, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, он провел совещание с нашей переговорной командой.

"Сейчас приоритет партнеров и все внимание - ситуация вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается. Но Украина готова к встрече в любой момент в том формате, который может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны", - написал он.

Глава государства добавил, что команда доложила информацию о планах российской стороны, насколько это известно прежде всего благодаря деятельности наших разведок.

"Поручил команде еще раз прокоммуницировать переговорщикам с американской стороны, чтобы, во-первых, еще раз подтвердить нашу готовность к стратегической совместной работе ради безопасности, и, в частности, в защите от ударных дронов, а во-вторых, еще раз подтвердить нашу готовность содержательно работать для окончания войны России против Украины", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также "превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и - шире - всего Запада".

"Этого точно нельзя допускать. Злу нельзя давать возможности для координации, но защита жизни должна быть четко скоординированной. Именно ради этого работаем", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже неоднократно были близки к заключению мирного соглашения, но каждый раз одна из сторон отступала. По его словам, проблема заключается в том, что между Украиной и Россией "царствует огромная ненависть".

Он также заявил, что участвует в переговорном процессе только для того, чтобы оказать услугу Европе, а на США война в Украине "не очень влияет".

