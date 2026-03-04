Чтобы капуста хорошо заквасилась, выберите удачный день для приготовления закуски.

Квашеная капуста проста в приготовлении и невероятно полезна для здоровья. Это превосходная закуска на каждый день. Процесс готовки блюда считается несложным, однако по загадочным причинам он иногда срывается. Нередко бывает, что кулинар в точности следует рецепту, а капуста все равно горчит или плесневеет.

Возможная причина неудачи - неправильно подобранный для приготовления день. Как оказалось, энергетика Луны влияет на то, получится ли закуска аппетитной. Вот почему существует календарь квашения капусты. Он перечисляет числа, которые точно будут удачными для процедуры.

Когда квасить капусту по лунному календарю 2026

Разные даты года по-разному подходят для приготовления ферментированных овощей. Лунный календарь для квашения капусты в 2026 году учитывает фазу, в которой на данный момент пребывает Луна, а также текущий день недели.

Чтобы понять, какие благоприятные дни в марте для квашения капусты, взглянем на фазы Луны в этом месяце. Лунный календарь в марте 2026 говорит, что 1-2 числа земной спутник растет, 3 числа проходит полнолуние, 4-17 числа убывает, в 18 день месяца наступает новолуние и с 19 по 31 марта Луна снова входит в фазу роста.

Наиболее удачными для квашения традиционно считаются дни растущей Луны. В такой период небесное тело излучает мягкую энергетику, которая постепенно доводит овощ до идеальной консистенции. Закуска получается аппетитной, не теряет хруст и совсем не горчит.

В противовес этому убывающая Луна не очень подходит для процедуры, поскольку энергия светила может быть слишком агрессивной. В результате капуста будет слишком горькой или кислой, а в худшем случае и вовсе испортится. А в новолуние и полнолуние лунный календарь для квашения капусты разрешает готовку, хотя эти дни все же не так хороши, как период растущей Луны.

Есть ещё одно народное наблюдение - многие хозяйки замечают, что для квашения лучше подходят так называемые "мужские" дни недели, к которым относятся понедельник, вторник, четверг и воскресенье, чем "женские" (среда, пятница, суббота).

Таким образом, самые удачные числа, когда в марте квасить капусту - это даты растущей Луны в "мужские" дни недели. Это 1, 3, 19, 22-24, 26, 29-31 число.

Рецепт квашеной капусты

Определившись с тем, когда квасить капусту в марте 2026 года, можно приступать к самому процессу.

Наиболее простой рецепт содержит такие ингредиенты:

кочан капусты;

одна морковь;

чайна ложка сахара;

две столовые ложки соли.

Капусту для рецепта мелко шинкуют, а морковь крупно натирают. Овощи смешивают с сахаром и солью. Затем активно разминают руками, чтобы выделился сок. Заполняют такой смесью тару, накрывают тарелкой и сверху придавливают любым грузом, например, банкой с водой.

Такую конструкцию нужно переставить в большую кастрюлю или таз, поскольку из емкости при брожении будет вытекать сок. Закуску нужно оставить на несколько дней при комнатной температуре. Сколько квасится капуста - зависит от сорта, но в среднем процесс занимает 3-7 дней. Готовое блюдо храните в холодильнике или погребе.

По желанию для кислинки можно добавить уксус, хотя капуста хорошо квасится и в собственном соку.

