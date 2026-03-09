Вы удивитесь: 5 скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется

Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

Большинство пользователей воспринимают Wi-Fi-роутер как обычное устройство, которое просто раздает интернет по дому. Однако современные маршрутизаторы способны на гораздо большее – от создания умной сети до настройки собственного VPN.

Эксперты BGR рассказали о нескольких полезных функциях наших роутеров, которые часто остаются незамеченными.

Общий сетевой накопитель для всех устройств

Многие роутеры уже имеют USB-порт, к которому можно подключить флешку или внешний жесткий диск. После этого накопитель становится доступным всем устройствам в домашней сети – компьютерам, смартфонам и планшетам.

Видео дня

Так можно создать общую библиотеку фильмов, фотографий и документов, а также удобно передавать файлы или делать резервные копии данных.

Отдельная сеть для гостей и умного дома

Также большинство современных роутеров поддерживают создание гостевой Wi-Fi-сети. Она работает отдельно от основной сети и не имеет доступа к вашим файлам и устройствам.

Такое решение полезно для гостей или устройств умного дома. Оно помогает повысить безопасность и уменьшить нагрузку на основную сеть.

Собственный VPN

Некоторые роутеры поддерживают протоколы VPN, например OpenVPN или WireGuard. В этом случае можно настроить единый VPN для всей домашней сети.

Все подключенные устройства – смартфоны, телевизоры, игровые консоли – автоматически получают защищенное соединение без установки отдельных приложений.

Родительский контроль

Практически во всех современных маршрутизаторах есть встроенные функции родительского контроля.

С их помощью можно:

ограничивать время доступа к интернету;

блокировать определенные сайты;

временно отключать Wi-Fi на отдельных устройствах.

Это помогает контролировать интернет-активность детей и сделать использование сети безопаснее.

Усилить сигнал Wi-Fi

Этот способ актуален для тех, у кого дома есть лишний рабочий роутер. Такое устройство можно легко использовать как репитер (усилитель сигнала), чтобы расширить покрытие Wi-Fi в большой квартире или доме.

Дополнительный роутер подключается к основной сети и начинает повторять сигнал, увеличивая радиус действия беспроводной сети. Это помогает избавиться от "мертвых зон" – мест, где интернет работает медленно или не ловит совсем.

Ранее эксперты рассказывали о ежедневных привычках, которые "убивают" аккумулятор ноутбука – проверьте себя. Аккумуляторы ноутбуков все равно изнашиваются со временем, однако правильные привычки могут существенно продлить срок их службы.

Если вы в поисках мощной начинки, бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых производительных смартфонов на рынке. На первое место попал малоизвестный китайский флагман, который в тестах почти на 40% обходит iPhone 17 Pro Max.

Вас также могут заинтересовать новости: