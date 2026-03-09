Business Insider составил рейтинг 25 крупнейших армий мира: на каком месте Украина

Оборонный бюджет Украины на 2025 год оценили в $44,4 млрд.

От высокопоставленных генералов до солдат на поле боя, человеческий ресурс остается ключевым фактором для оценки мощности влияния вооруженных сил страны на геополитической арене.

Издание Business Insider проанализировало отчет Международного института стратегических исследований "Военный баланс 2026 года" и составило рейтинг армий мира по численности. Также авторы материала назвали размер оборонных бюджетов на основе данных за 2025 год.

Лидерство в рейтинге занимает Китай. Численность Национально-освободительной армии КНР составляет 2 млн 35 тысяч человек. В то же время оборонный бюджет страны достигает $251,3 миллиарда.

Украина заняла шестое место в списке. Численность Вооруженных сил оценили в 677 тысяч человек. Оборонный бюджет – $44,4 млрд.

В то же время страна-агрессор Россия оказалась на пятом месте с 1 млн 264 тысячами военных. Оборонный бюджет оккупантов составляет $161,2 миллиарда.

25 крупнейших армий мира

1. Китай – 2 млн 35 тысяч человек, оборонный бюджет $251,3 млрд.

2. Индия – 1,501 млн человек, оборонный бюджет $78,3 млрд.

3. США – 1,34 млн человек, оборонный бюджет $921 млрд.

4. Северная Корея – 1,28 млн человек, оборонный бюджет неизвестен.

5. Россия – 1,264 млн человек, оборонный бюджет $161,2 млрд.

6. Украина – 667 тыс. человек, оборонный бюджет $44,4 млрд.

7. Пакистан – 660 тыс. человек, оборонный бюджет $10 млрд.

8. Иран – 610 тыс. человек, оборонный бюджет $6,1 млрд.

9. Эфиопия – 503 тыс. человек, оборонный бюджет $484 млн.

10. Южная Корея – 450 тыс. человек, оборонный бюджет $43,8 млрд.

11. Вьетнам – 450 тыс. человек, оборонный бюджет $8,4 млрд.

12. Египет – 439 тыс. человек, оборонный бюджет $2,3 млрд.

13. Индонезия – 434 тыс. человек, оборонный бюджет $15 млрд.

14. Бразилия – 375 тыс. человек, оборонный бюджет $24,2 млрд.

15. Таиланд – 361 тыс. человек, оборонный бюджет $5,8 млрд.

16. Турция – 351 тыс. человек, оборонный бюджет $21,5 млрд.

17. Эритрея – 302 тыс. человек, оборонный бюджет неизвестен.

18. Мексика – 301 тыс. человек, оборонный бюджет $11,4 млрд.

19. Колумбия – 285 тыс. человек, оборонный бюджет $8,3 млрд.

20. Шри-Ланка – 260 тыс. человек, оборонный бюджет $1,4 млрд.

21. Саудовская Аравия – 257 тыс. человек, оборонный бюджет $72,5 млрд.

22. Япония – 247 тыс. человек, оборонный бюджет $58,9 млрд.

23. Франция – 204 тыс. человек, оборонный бюджет $70 млрд.

24. Марокко – 196 тыс. человек, оборонный бюджет $7,5 млрд.

25. Ирак – 193 тыс. человек, оборонный бюджет $12,7 млрд.

Издание отмечает, что численность войск является лишь одним из многих факторов, определяющих военную мощь страны. Важными являются также вооружение и боеготовность вооруженных сил.

"Важную роль в глобальных военных действиях играют также технологии, численность и уровень развития военно-воздушных сил и военно-морского флота, возможности десантирования наземных сил, системы управления и контроля, а также ядерные силы, которые вместе формируют военную мощь. Более крупные и более современные вооруженные силы требуют больших государственных расходов", – добавляет автор.

Сильнейшие армии мира

В январе 2026 года был опубликован рейтинг самых мощных армий мира в 2026 году. Украина в нем заняла 20 место среди 145 стран.

Преимуществами Украины авторы рейтинга называют размеры действующей армии (количество солдат и резервистов, а также военной техники), военно-морской потенциал (вероятно, благодаря морским дронам) и т. д.

В тройку лидеров Global Firepower отнес США, Россию и Китай.

