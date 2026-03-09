Китай может готовиться к ядерной войне: в WP указали на тревожный сигнал

Китай продолжает отрицать проведение каких-либо ядерных испытаний.

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп поручил возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Китаем и Россией, что стало неожиданностью, так как Вашингтон не проводил их с 1992 года. Многие аналитики считали, что возобновление ядерных испытаний со стороны США может подтолкнуть Пекин и Москву к тому же.

Как пишет старший научный сотрудник по вопросам стратегического сдерживания в Центре национальной безопасности им. Эллисона при Фонде "Наследие" Роберт Питерс в своем материале для The Washington Post, Китай проводил испытания ядерного оружия за несколько лет до поручения Трампа правительству США. Более того, Пекин, вероятно, создает ядерный арсенал не для сдерживания, а для ведения ядерной войны.

Китай пытается скрыть проведение ядерных испытаний

Питерс отметил, что Китай продолжает отрицать проведение каких-либо ядерных испытаний и даже призывает США отказаться от своего плана. Тем не менее, всего спустя несколько дней после октябрьского заявления Трампа председатель Сенатского комитета по разведке заявил, что у ЦРУ есть сведения о том, что Россия, и Китай провели испытания сверхкритического ядерного оружия.

Уже 6 февраля заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно во время выступления в Женеве рассказал, что Китай провел испытания ядерных взрывных устройств с заявленной мощностью в сотни килотонн. Он поделился, что Пекин пытался скрыть испытания, использовав метод "декуплинга" - способ снижения эффективности сейсмического мониторинга.

Также Питерс напомнил, что 17 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йео предоставил более конкретные подробности испытания ядерного оружия Китаем, которое, по его словам, состоялось 22 июня 2020 года.

"Вероятный взрыв произошел в непосредственной близости от ядерного полигона Лоп-Нур. Испытание было сверхкритическим. Оно привело к выбросу энергии, что довольно очевидно из сейсмических графиков", - рассказывал Йео.

Кроме того, 17 февраля исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний заявил, что 22 июня 2020 года Международная система мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) зафиксировала два очень небольших сейсмических события с интервалом в 12 секунд.

Питерс подчеркнул, что эти выводы совпадают с заявлениями правительства США о том, что Китай проводит тайные испытания ядерного оружия очень малой мощности, чтобы другие страны не узнали об этом. Также он отметил, что Пекин до сих пор не пригласил международных наблюдателей на полигон Лоп-Нур для оценки обоснованности американских утверждений.

Китай может готовиться к ядерной войне

Питерс отметил, что Китай является самой быстрорастущей ядерной державой в мире. Более того, Пекин отказывается участвовать в каких-либо значимых дискуссиях по вопросам стратегической стабильности. Он считает, что Китай может готовиться к ядерной войне.

Эксперт резюмировал, что технические данные указывают на то, что Китай действительно провел тайное испытание ядерного оружия очень низкой мощности, но лжет об этом. В связи с этим США и их союзники должны быть очень обеспокоены намерениями Пекина.

"Это уже не тот Китай, который довольствуется несколькими сотнями единиц ядерного оружия для сдерживания нападения на материковую часть страны, как это было во время Холодной войны. Это Китай, который быстро расширяет свой ядерный арсенал, строит шахты для межконтинентальных баллистических ракет, которых у него теперь больше, чем у США, и развертывает ядерные силы, способные поражать цели от Японии до Гуама и Австралии. Китай, похоже, готовится к ядерной войне и, возможно, к победе в ней. США необходимо обновить свою военную позицию и вооруженные силы, чтобы этого никогда не произошло", - подчеркнул Питерс.

Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения

Ранее CNN со ссылкой на информированные источники в разведке США писало, что Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения. В Вашингтоне считают, что Пекин стремится кардинально модернизировать свой арсенал.

По данным источников, по меньшей мере одно секретное испытание состоялось в июне 2020 года на полигоне Лоп-Нур, несмотря на самоустановленный мораторий на ядерные испытания с 1996 года.

Разведчики США считают, что Китай разрабатывает многобоевые ракеты и тактическое ядерное оружие малой мощности для возможного использования в региональных конфликтах, в частности в сценариях обороны Тайваня.

