Не США: какие страны заплатят самую высокую цену за войну Трампа против Ирана, – FT

Наибольший ущерб от энергетического кризиса понесут, в частности, европейские страны.

Война президента США Дональда Трампа против Ирана нанесет больший удар по европейской и азиатской экономикам, чем по американской.

Газета The Financial Times напоминает, что США являются чистыми экспортерами природного газа с 2017 года и нефти с 2020 года. Поэтому их собственный энергетический сектор выиграет от роста цен на энергоносители, даже если среднее американское домохозяйство сильно пострадает от роста цен на бензин. В то же время европейские и азиатские экономики, зависящие от импорта энергии, сталкиваются с гораздо более резким ростом инфляции.

Цена нефти марки Brent подскочила почти на 30% на прошлой неделе после начала боевых действий на Ближнем Востоке, в то время как европейские цены на газ взлетели на две трети. Рост был обусловлен опасениями по поводу длительного прерывания поставок через Ормузский пролив, ключевую артерию для транспортировки энергоносителей, а также потерями производства в других странах Ближнего Востока.

Более высокие цены, если они сохранятся, приведут к росту инфляции, ограничат покупательную способность домохозяйств и повредят росту ВВП в экономиках всего мира. Центральные банки могут быть вынуждены удерживать процентные ставки на высоком уровне, в то время как правительства столкнутся с дополнительной фискальной нагрузкой.

Изменения цен на энергоносители будут служить мощным механизмом перераспределения доходов между странами. Экспортеры нефти сэкономят большую часть непредвиденных расходов.

Последствия энергетического кризиса для крупных экономик

Рост цен на газ опередил рост стоимости сырой нефти. Это дорого обойдется таким европейским экономикам, как Италия, Германия и Великобритания, которые сильно зависят от импорта газа.

Скачок цен на энергоносители оставит наибольший след в Италии, где инфляция в четвертом квартале этого года может вырасти более чем на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущими прогнозами.

Еврозона в целом и Великобритания увидят рост прогнозируемой инфляции более чем на полпункта. Зато инфляция в США в четвертом квартале вырастет лишь на 0,2 процентных пункта, тогда как Канада пострадает меньше всего.

Китай, Индия и Южная Корея – крупные импортеры нефти и газа, поставляемых из Персидского залива, что также делает их уязвимыми. Китай, например, импортирует 70-75% своего потребления сырой нефти. Значительная часть его импорта с Ближнего Востока проходит через Ормузский пролив.

Однако Китай может положиться на более крупные запасы нефти и оказать давление на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они приостановили экспорт, защищая потребителей. Он также имеет потенциал обратиться к российскому импорту.

Крупные экспортеры энергии, такие как Норвегия и Канада, увидят положительные последствия, поскольку они воспользуются более высокими ценами, избегая угроз производству и доходам, с которыми сталкиваются поставщики из Ближнего Востока, такие как Катар.

Последствия для США

Несмотря на защищенность США как энергетического экспортера, скачок цен на бензин не обошел и эту страну. 6 марта они достигли 3,32 доллара за галлон (3,785 литра) по сравнению с 2,98 доллара неделей ранее, что стало самым высоким уровнем с 2024 года.

Goldman Sachs предупредил, что если кризис затянется в течение марта, цены на нефть вероятно превысят свои максимумы 2008 и 2022 годов, когда Brent торговалась по 147 долларов за баррель, а бензин преодолел отметку 5 долларов за галлон соответственно.

Рост цен создает риск для Трампа и грозит усугубить кризис доступности, который стал его самой большой проблемой для избирателей в преддверии решающих промежуточных выборов в ноябре. Многие исследования показывают, что рост цен на бензин сильно бьет по бедным американцам, поскольку они, как правило, работают на работах, требующих большего количества поездок на автомобиле, и тратят большую часть своего дохода на топливо.

Цены на нефть и ситуация в экономике - последние новости

9 марта цены на нефть достигли рекордных значений с середины 2022 года. Маркой Brent торговали по 106,66 доллара за баррель, WTI – по 102,03. До этого в начале торгов обе марки достигли 119 долларов за баррель.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупреждает, что в случае роста цен на энергоносители всего на 10%, который сохранится до конца года, инфляция по всему миру вырастет на 40 базисных пунктов.

