Чтобы получить ранний урожай, начните выращивать рассаду с марта.

Наступил март - очень занятой месяц для фермеров, идеальный для выращивания рассады. Именно в начале весны принято сеять большинство овощей. За следующие 2 месяца семена достаточно вырастут для того, чтобы пересадить их в открытый грунт в мае.

Список растений, что сажают в марте на рассаду, актуален для всей страны. Разве что в южных регионах, например, Херсонской и Одесской области, проводить процедуру можно немного раньше.

Что можно сажать на рассаду в марте

В первый месяц весны для выращивания рассадным методом сеют растения с долгим вегетационным периодом. Перед процедурой обработайте семена (если не покупаете готовые), подготовьте рассадный субстрат и согрейте до комнатной температуры. Также желательно приобрети фитолампу, поскольку световой день еще слишком короткий.

Предлагаем список овощей, что нужно сажать в марте на рассаду обязательно:

Перец . Эта культура растет очень долго, поэтому многие фермеры уже посадили семена еще зимой. Но если вы этого не сделали, то это самое первое, что сажаем в марте на рассаду. Чем более ранний сорт, тем позднее его можно сеять.

Баклажаны . Семена этой культуры прорастают довольно тяжело, поэтому перед посадкой их стоит обработать. Почва для баклажанов нужна легкая и рыхлая. Оптимальный срок для посадки - середина марта.

Томаты . Лучший период, когда сажать помидоры на рассаду, это примерно за 60-70 дней до пересадки в открытый грунт. Точный период должен быть указан на упаковке семян.

Лук . Эта культура довольно простая в выращивании. Однако молодым саженцам нужно много света, поэтому контейнеры желательно подсвечивать фитолампой. Также семена лучше прорастить перед посадкой, чтобы взошло больше саженцев.

Белокочанная капуста . Это та самая культура, что садим в марте на рассаду обязательно, если хотите получить ранний урожай. Оптимальный срок - вторая половина месяца.

Брокколи . Этот вид капусты можно сажать и без рассады, но тогда урожай поспеет только к концу лета. А если посеять семена в начале марта, то в мае можно пересадить ростки в открытый грунт, и в июне вы уже соберете готовые соцветия.

Это перечень основных овощей, но ими он не ограничивается. В марте сеять также можно горох, редис, пастернак, базилик, свеклу, морковь.

Цветоводам стоит учитывать, что посадить на рассаду в марте можно и цветы: эхинацею, вербену, петунию, лобелию, львиный зев, колокольчики и многое другое.

Благоприятные дни для посева на рассаду в марте

Для посева семян подойдет не любой случайный день. Чтобы посадочный материал лучше всего прижился, а большинство ростков проклюнулись - выберите подходящий период. Для этого стоит учитывать фазу Луны, поскольку именно от земного спутника во многом зависит успех процедуры.

Наиболее плодородные дни, когда сеять семена на рассаду в марте, подскажет лунный посевной календарь. Это очень удобный инструмент для дачников. Соблюдая его, вы сможете получить урожай высочайшего качества.

Итак, согласно расписанию лунных фаз, посеять рассаду рекомендуется 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 31 числа. Это самые удачные даты - эффективность посева будет максимальной. При этом избегать стоит 15 и 20 марта, иначе посаженные семена даже могут погибнуть. Все прочие дни считаются нейтральными, то есть выращивать рассаду можно при необходимости, но впечатляющих результатов лучше не ждать.

