Сибига подчеркнул ответственность за жестокое обращение с семью гражданами Украины.

Выдвигая законопроект для "легализации" денег украинского банка, Венгрия "погружается в спираль беззакония", написал на своей странице в Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул будущую ответственность для всех причастных.

"Венгрия погружается в спираль беззакония. После кражи денег украинского государственного банка они теперь выдвигают законопроект, чтобы "легализовать" ее. Это де-факто признание, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований", - подчеркнул министр и добавил, что они только "добавляют беззаконие к беззаконию".

Сибига подчеркнул, что Украина "привлечет к ответственности всех причастных - не только за кражу денег, но и прежде всего за жестокое обращение с семью гражданами Украины" в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях.

Видео дня

Похищение средств "Ощадбанка" в Венгрии - больше новостей

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Венгрии похитили сотрудников украинского государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Сотрудники банка управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной, и перевозили наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками.

6 марта незаконно задержанные сотрудники службы инкассации "Ощадбанка" вернулись домой. В то же время автомобили и ценности остаются незаконно задержанными. В "Ощадбанке" заявили, что будут защищать свои права и добиваться возвращения ценностей.

В то же время лидер венгерской правящей партии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект об арестованных активах "Ощадбанка", который предусматривает изъятие средств и ценностей до завершения уголовного расследования.

Вас также могут заинтересовать новости: