В марте нас ждет первое лунное затмение года.

Март 2026 обещает перепады энергии и неожиданные эмоциональные всплески: растущая Луна подталкивает к новым начинаниям, полнолуние и лунное затмение встряхнут мысли и чувства, а убывающая Луна подскажет, от чего стоит избавиться. Венера в Овне и Юпитер, выходящий из ретрограда, добавят страсти и возможностей, но главным маяком останется лунный календарь - он подскажет, когда действовать, отдыхать и завершать важные дела в этом месяце.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Март 2026 - фазы Луны и транзит планет

1-2 марта - Луна растет, Меркурий в ретрограде, Марс в Рыбах

Луна в фазе роста усиливает энергию начинаний - это время действовать, строить планы, развивать проекты и приумножать ресурсы.

В начале месяца ретроградный Меркурий обещает задержки, сбои в технике и трудности в путешествиях. Лучше не подписывать важные контракты и отложить покупки техники.

Со 2 по 9 апреля Марс будет в чувствительных Рыбах - это снижает мотивацию и увеличивает эмоциональную восприимчивость. Завершать дела будет сложнее, конфликты могут накаляться, поэтому важно прислушиваться к телу и контролировать эмоции, пишет The Almanac.

3 марта - полнолуние и лунное затмение в Деве

3 апреля приносит ясность - вы вдруг поймете, что происходит и и какие шаги необходимо предпринять. Отличный день, чтобы навести порядок дома и во дворе, убрать все лишнее и неприглядное.

4-17 марта - Луна убывает, Венера в Овне, Юпитер выходит из ретрограда

На убывающей Луне энергия направлена на завершение и освобождение - можно подводить итоги, избавляться от лишнего, разбирать старые дела и готовиться к новому циклу.

6 марта Венера переходит в знак Овна - эмоции накаляются, страсть велика, но поспешные решения в любви нежелательны. Немного сдержанности поможет действовать мудро, а стеснительным - решиться на романтический шаг.

10 числа Юпитер выходит из ретрограда и начинает прямое движение: планы по росту, путешествиям и развитию теперь легче реализовать, препятствия постепенно исчезают.

18 марта - новолуние в Рыбах

18 числа во время новолуния в Рыбах наступает время эмоциональной перезагрузки и новых начинаний. Отпустите старое, откройте сердце и следуйте течению событий. Отличный момент для творчества, заботы об участке и участия в благотворительности.

19-31 марта - Луна растет, Солнце в Овне, Меркурий выходит из ретрограда, Венера в Тельце

20 марта Солнце входит в знак Овна и начинается весеннее равноденствие - следующие четыре недели принесут новую энергию, страсть, волнения и возможности.

Меркурий в этот же день выходит из ретрограда: наступает время порядка и действий. Можно смело подписывать контракты, путешествовать и обновлять технику.

28 марта Сатурн образует благоприятный аспект с Плутоном - их мощная энергия поможет достигать целей, менять привычки и брать на себя обязательства. На мировой арене возможны перемены власти и новые влиятельные игроки.

30 марта Венера входит в Телец - романтика и комфорт на пике, пора радовать себя и близких.

Благоприятные и неблагоприятные дни - лунный календарь в марте 2026

В лунном календаре выделяют благоприятные и сложные дни.

Новолуние и полнолуние традиционно считаются напряженными периодами - Солнце и Луна находятся в противостоянии, поэтому в эти дни лучше воздерживаться от важных дел. Тем более, что на полнолуние в марте 2026 нас ждет лунное затмение.

Напротив, когда Солнце и Луна образуют гармоничные аспекты, энергия дня становится ровной, мысли - ясными. Такие моменты идеально подходят для принятия решений, планирования и спокойного решения бытовых и рабочих задач:

удачные дни месяца - 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 31 марта;

не особо неблагоприятные - 1, 3, 4, 7, 8, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 30 марта.

Удачные дни по сферам:

красота - 1, 2, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31;

начинания - 1, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

деньги - 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

работа - 1, 2, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

отношения - 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

зубы - 2, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 29, 30, 31;

поездки - 1, 2, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31.

Один и тот же день может быть непростым для работы, но одновременно благоприятным для отдыха, творчества или заботы о здоровье - и наоборот.

