Иранская ракета второй раз за неделю залетела в Турцию: Эрдоган выступил с заявлением

Ракету перехватили системы противовоздушной обороны НАТО.

В понедельник, 9 марта, иранская баллистическая ракета во второй раз за неделю залетела в Турцию. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что такие "провокационные действия" ставят под угрозу дружбу между Анкарой и Тегераном.

"Никто не должен принимать меры, которые могут омрачить нашу тысячелетнюю соседскую дружбу и братство и оставить глубокие раны в сердцах и душах нашего народа", – сказал он во время выступления.

Эрдоган подчеркнул, что позиция Турции является четкой. Усилия страны направлены "на предотвращение дальнейшего распространения конфликта и прекращение кровопролития".

Видео дня

"Никто не должен делать просчетов; никто не должен попадать в ловушку сионистской сети массовых убийств, которая стремится настроить брата против брата. Мы приветствуем заявления наших братьев из иракского курдского региона и искренне верим, что они не поддадутся на эту игру", – заявил турецкий президент.

Отметим, что утром 9 марта Иран выпустил баллистическую ракету в направлении Турции. Ее перехватили системы противовоздушной обороны НАТО. Обломки цели упали в районе Газиантепа. О пострадавших не сообщалось.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал оборонную миссию для разблокирования Ормузского пролива. Движение по нему перекрыл Иран после начала совместной операции США и Израиля. На этом фоне цены на нефть обновили многолетний максимум, и аналитики предупреждают, что это еще не предел.

Между тем СМИ со ссылкой на спутниковые снимки сообщают, что Тегеран потерял часть своего военного авиапарка. В результате операции уничтожены, в частности, два военно-транспортных самолета C-130 Hercules и один тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76.

Вас также могут заинтересовать новости: