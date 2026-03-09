Венгрия изъяла почти $100 миллионов 'Ощадбанка': угрожает ли это валютному рынку Украины

Для украинских банков становится недоступным еще один канал поставки наличной валюты.

В результате незаконного изъятия Венгрией денежных ценностей, которые перевозили сотрудники "Ощадбанка", дефицита валюты в Украине не прогнозируется. Однако опрошенные УНИАН эксперты говорят, что украинские банки могут столкнуться с трудностями при поставке наличной валюты.

Напомним, 5 марта в Венгрии незаконно задержали семерых сотрудников "Ощадбанка", которые перевозили наличные в рамках регулярных услуг между банками Австрии и Украины. В инкассаторских автомобилях было в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Как рассказал УНИАН финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив, объем валюты, изъятой Венгрией, значительный, но не критический.

"Сумма ценностей составляет почти 100 млн долларов в эквиваленте. Для сравнения: только в феврале чистая покупка наличных населением составила около 500 млн долл. Таким образом, несмотря на существенность потерь, благодаря подкреплению касс коммерческих банков Нацбанком, дефицита валюты не ожидается", - сказал он.

При этом Демкив отметил, что реальный ущерб прогнозируется для украинско-венгерских отношений. Также возникает определенная уязвимость для украинских банков, поскольку для них становится недоступным еще один канал поставки наличной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что события с "пиратством" содержимого инкассаторских машин могли негативно повлиять на валютный рынок, ведь объем захваченной наличности должен был бы удовлетворить потребности наличного рынка на 7-10 дней.

"Однако НБУ вовремя вышел на рынок с подкреплением системных банков наличными валютой, чтобы избежать потенциальных проблем. Логистика доставки наличных изменится, и на это также нужно определенное время", - сказал банкир.

По его словам, таким образом удалось избежать искусственного кризиса, связанного с предложением валюты. Следовательно, курсовые показатели на валютном рынке будут формироваться без "искусственных" наслоений.

Венгерская налоговая и таможенная администрация обвинила взятых в заложники украинцев в отмывании денег.

6 марта незаконно задержанные сотрудники службы инкассации "Ощадбанка" пересекли границу и вернулись домой. При этом автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными. В "Ощадбанке" заявили, что будут защищать свои права и добиваться возвращения ценностей.

НБУ принял решение о проведении 9 марта операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений. В то же время регулятор отметил, что незаконный захват инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии может вызвать ситуативные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы.

