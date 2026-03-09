Что на самом деле вредит батарее iPhone: эксперт развеял популярные мифы

Современные технологии делают многие старые советы по зарядке iPhone неактуальными.

Вокруг зарядки iPhone существует множество рекомендаций – от запрета на ночную зарядку до необходимости держать заряд в диапазоне 20–80% для сохранения ресурса литий-ионного аккумулятора. Однако многие из этих рекомендаций устарели или вовсе не соответствуют действительности.

Техноблогер с YouTube-канала Proper Honest Tech решил проверить самые популярные мифы о зарядке iPhone и объяснил, какие советы действительно полезны, а какие можно спокойно игнорировать.

Миф №1: Нельзя оставлять iPhone на зарядке на ночь

Один из самых распространенных советов – никогда не оставлять смартфон заряжаться ночью.

Видео дня

На самом деле современные iPhone автоматически прекращают зарядку при достижении 100%. Более того, функция Optimized Battery Charging сначала заряжает телефон примерно до 80%, а затем завершает процесс ближе к моменту, когда пользователь обычно просыпается.

Поэтому ночная зарядка не представляет угрозы для батареи.

Миф №2: Перед зарядкой нужно полностью разрядить батарею

Раньше считалось, что аккумулятор нужно разряжать "в ноль", чтобы продлить его срок службы.

Однако современные литий-ионные батареи не требуют полного разряда. Напротив, регулярное доведение смартфона до 0% может даже ускорить износ аккумулятора.

Миф №3: Быстрая зарядка портит батарею

Еще один популярный страх – использование быстрой зарядки.

По словам специалиста, современные смартфоны заряжаются поэтапно, что снижает нагрузку на аккумулятор и предотвращает перегрев. Поэтому быстрая зарядка не наносит существенного вреда батарее.

Миф №4: Закрытие фоновых приложений экономит заряд

Многие пользователи привыкли постоянно закрывать фоновые программы, считая, что это экономит заряд батареи и ускоряет работу устройства.

На практике это может привести к обратному эффекту: повторный запуск приложений требует больше энергии, чем их работа на фоне.

Как продлить жизнь батареи iPhone

Хотя многие советы оказались мифами, некоторые рекомендации все же полезны:

не используйте дешевые или несертифицированные кабели зарядки;

не кладите телефон под подушку во время зарядки – это может вызвать перегрев;

не используйте режим энергосбережения постоянно – он предназначен для ситуаций с низким зарядом.

Автор подытожил: со временем батареи в телефонах все равно деградируют – это естественный процесс. Однако современные технологии делают многие старые советы по зарядке iPhone уже неактуальными.

Ранее эксперты нашли скрытую функцию камеры iPhone, которая улучшает каждое фото. При этом многие владельцы iPhone даже не подозревают о ее существовании

Также пользователям объяснили настоящую причину, почему их смартфон начинает тормозить – и процессор тут ни при чем.

Вас также могут заинтересовать новости: