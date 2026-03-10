Лидеры ЕС обсудят пути решения проблемы роста цен на энергоносители, - Politico

По словам одного из дипломатов, на встрече во вторник будет присутствовать "двузначное" количество лидеров ЕС.

По информации трех дипломатов ЕС, европейских лидеров пригласили на предварительную встречу перед саммитом во вторник, 10 марта, посвященную упрощению и путям решения проблемы роста цен на энергоносители во всем блоке, сообщает Politico.

Как говорится в статье, встреча, организованная Германией, Бельгией и Италией, состоится в формате видеоконференции и имеет целью заложить основу для следующего заседания Европейского совета, которое состоится 19 марта.

По словам одного из дипломатов, на встрече во вторник будет присутствовать "двузначное" количество лидеров ЕС, но какие именно лидеры подтвердили свое участие, не известно.

"Хотя сокращение бюрократических процедур уже давно является приоритетом для правительств, внезапный скачок цен на энергоносители заставил лидеров ЕС искать способы предотвратить полномасштабный кризис", - объясняет издание.

Приводятся данные, что в понедельник, 9 марта, цена барреля нефти превысила отметку 100 долларов. Издание напоминает, что война на Ближнем Востоке, вызванная ударами США и Израиля по Ирану, вступила во вторую неделю.

"Министры финансов Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании провели в понедельник переговоры с целью координации возможного выпуска стратегических запасов нефти, чтобы предотвратить перспективу инфляционного шока, который может пошатнуть мировую экономику", - сообщило издание.

Примечательно, что Германия, Бельгия и Италия ранее провели встречу, чтобы согласовать свои позиции и определить повестку дня перед февральским заседанием Европейского совета в Альден-Бизене, которое было посвящено сокращению бюрократических препятствий для бизнеса.

После этого саммита лидеров ЕС президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала на мартовском заседании представить план действий по укреплению экономики блока.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным CNN, удары США и Израиля по Ирану вызвали хаос в регионе, поскольку страны Европы и Ближнего Востока столкнулись с войной, которая не была их. К тому же, это вызвало стремительный рост цен на энергоносители, что подорвало хрупкие экономики. Добавляется, что некоторые союзники испытывают разочарование из-за роста экономических затрат, волнуются из-за возможного миграционного кризиса и уязвимости своих граждан. В статье отмечается, что, несмотря на триумфальность администрации США, преждевременно справедливо судить о том, как эта война может закончиться.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о подготовке оборонной миссии по сопровождению, которая должна быть осуществлена совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами. Ее целью является обеспечение эскорта контейнеровозов и танкеров для постепенного открытия Ормузского пролива. Макрон подчеркнул, что фактическое закрытие морских путей влияет на мировую экономику. Поэтому Франция в рамках председательства в G7 инициировала координацию на уровне глав государств и правительств для решения энергетических вызовов.

