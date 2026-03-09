РФ практически оккупировала Гуляйполе, но есть участки, где Силы обороны имеют успехи, - DeepState

Силы обороны Украины продолжают зачистку на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

В районе Гуляйполя Запорожской области ситуация не является успешной, ведь противник практически оккупировал город. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг затягивает туда большое количество пехоты, перебрасывает дополнительные силы и активно действует в глубине территории, в частности, в районе Железнодорожного, Староукраинки и Святопетровки", - говорится в сообщении.

В то же время в DeepState отметили, что Силы обороны Украины продолжают осуществлять зачистку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

"Украинские бойцы продолжают действовать по участку от Тернового до Солодкого. В частности, продолжаются активные бои за село Березовое. В других участках проводятся поисково-ударные работы по пехоте противника и технике, которая предоставляет подкрепление пехоте или осуществляет логистику, в частности, в тылу", - сообщают аналитики проекта.

По их данным, бойцы, осуществляющие работу на этом участке, рассказывают о большом количестве пехоты противника, которая не просто пытается удержать занятый участок, но и пробует осуществлять просачивание в глубину территории.

"Не является секретом, что в процессе зачистки участвуют десантно-штурмовые войска. Здесь бойцы подчеркивают эффективность привлечения данного рода войск, что выстроило более четкий и продуктивный процесс работы и планирования, в частности, взаимосвязь со штурмовыми подразделениями, которые совместно работают над зачистками", - отмечают в DeepState.

Сколько территории освободили Силы обороны на юге

Как сообщал УНИАН, 5 февраля аналитики DeepState отмечали, что реальные достижения Сил обороны Украины по зачистке территорий на стыке Днепропетровской и Запорожской областей составляют около 79 кв. км. Они добавили, что если "манипулятивно брать серую зону", где были позиции Сил обороны, но происходило просачивание противника в глубину обороны, то эта цифра достигает – около 200 кв. км.

